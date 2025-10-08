Екатеринбург закупит 400 трамваев

Администрация Екатеринбурга планирует заменить к 2030 году 400 трамваев, срок службы которых превышает 40 лет. Уже в 2026-м город закупит 50 составов, сообщил мэр Алексей Орлов.
«Мы почти полностью обновили автобусный парк, более чем наполовину обновили парк троллейбусов. И мы наконец-то приступили к обновлению трамвайного парка», — сказал Орлов в интервью E1.ru. В этом году город получил 15 новых трамваев 71-639 «Кастор».
Составы направляют на самые загруженные маршруты. Однако двух из них лишили нового транспорта из-за подростков-дебоширов, которые регулярно кошмарят водителей и пассажиров. Если хулиганов не поймают, то мэрия может ограничить движение трамваев в опасные направления — Вторчермет, Керамика и Солнечный.
Новый «Кастор» разработан специально для магистральных маршрутов. Он способен преодолевать большие расстояния и вмещает до 261 пассажира. Внутри установлена система климат-контроля, есть USB-разъемы и разные способы оплаты. Информация о безбилетниках водителю поступает тут же.
Большую транспортную реформу в Екатеринбурге Орлов и его зам Рустам Галямов проводят с 2024 года. В рамках поддержанной городскими властями программе массово закупаются новые автобусы, трамваи и троллейбусы, а перевозчики стали работать по более дорогим — брутто-контрактам. Заявленная цель всего этого — повышение качества обслуживания пассажиров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!