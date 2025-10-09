Первый снег в Москве 2025: синоптик объявил даты зимней погоды

Синоптик Ильин: москвичи увидят первый снег на следующей неделе с 13 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теплых температур в столицах ждать уже не стоит
Теплых температур в столицах ждать уже не стоит Фото:

Жители Москвы увидят первый снег в ночь с 14 на 15 октября. Ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин сообщил URA.RU, что это будет мокрый снег, который быстро растает. Почему снежный покров не образуется и что ждет столицу дальше, когда ждать снег в Санкт-Петербурге — в материале.

Точный прогноз: когда ждать снег в Москве

Погода в начале октября развивается по классическому осеннему сценарию: потепление, туманы, затем резкое похолодание с дождями. Пик похолодания в Москве придется на 14 октября.

«Снег, который будет падать, сразу растает — никакого даже временного покрова в Москве и Подмосковье не появится», — уточнил синоптик Ильин URA.RU.

Эксперт отметил, что снег будет выпадать в основном в ночные и утренние часы. Днем вероятность его увидеть ниже. Из-за хорошо прогретой земли он не задержится ни на минуту.

Похолодание в Москве: что ждет столицу с 13 октября

Всю следующую неделю в столице пройдет под знаком аномально холодной для середины октября погоды.

  • С 13 по 19 октября температура будет держаться в пределах +2...+4 градуса.
  • К 17-18 числам возможно небольшое потепление до +6...+8 градусов, но о высоких температурах речи не идет.
  • Основной температурный фон останется существенно ниже +10 градусов.

После 15 октября осадки в столичном регионе прекратятся — погоду определит антициклон. Однако тепло он с собой не принесет.

Когда выпадет снег в Санкт-Петербурге

В отличие от Москвы, Санкт-Петербург ожидает более мягкий сценарий. Близость Балтийского моря не даст температуре упасть до снежных значений.

«С большой вероятностью в Петербурге снег в этот период не выпадет. До 20 числа не ожидается ни одной снежинки», — сообщил синоптик.

Прогноз для Северной столицы на следующую неделю:

  • Температура: +6...+8 градусов.
  • Погода: пасмурно, с небольшими и умеренными дождями. Наиболее вероятны осадки в середине недели и в предстоящие выходные.
  • Ветер: северных направлений, 2-5 м/с.
  • Давление: будет расти с 753 мм рт. ст. в понедельник до 767 мм рт. ст. к среде.

«Единственный шанс увидеть снег в регионе сохранится лишь в восточных районах Ленинградской области около 19 октября. Но и там, по словам эксперта, это будет практически незаметно — буквально одна–две снежинки на кубометр», — отметил синоптик.

Где снег уже ляжет плотным слоем

Пока москвичи будут наблюдать за тающим снегом, жители северных регионов России уже приготовятся к зиме. Устойчивый снежный покров в ближайшее время сформируется:

  • В Архангельской области и Республике Коми — снег будет выпадать достаточно часто уже после 16 октября.
  • В северных районах Поволжья — здесь также ожидаются постоянные снегопады.
  • В Уральских регионах — температура здесь будет опускаться до минусовых значений даже днем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Москвы увидят первый снег в ночь с 14 на 15 октября. Ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин сообщил URA.RU, что это будет мокрый снег, который быстро растает. Почему снежный покров не образуется и что ждет столицу дальше, когда ждать снег в Санкт-Петербурге — в материале. Точный прогноз: когда ждать снег в Москве Погода в начале октября развивается по классическому осеннему сценарию: потепление, туманы, затем резкое похолодание с дождями. Пик похолодания в Москве придется на 14 октября. «Снег, который будет падать, сразу растает — никакого даже временного покрова в Москве и Подмосковье не появится», — уточнил синоптик Ильин URA.RU. Эксперт отметил, что снег будет выпадать в основном в ночные и утренние часы. Днем вероятность его увидеть ниже. Из-за хорошо прогретой земли он не задержится ни на минуту. Похолодание в Москве: что ждет столицу с 13 октября Всю следующую неделю в столице пройдет под знаком аномально холодной для середины октября погоды. После 15 октября осадки в столичном регионе прекратятся — погоду определит антициклон. Однако тепло он с собой не принесет. Когда выпадет снег в Санкт-Петербурге В отличие от Москвы, Санкт-Петербург ожидает более мягкий сценарий. Близость Балтийского моря не даст температуре упасть до снежных значений. «С большой вероятностью в Петербурге снег в этот период не выпадет. До 20 числа не ожидается ни одной снежинки», — сообщил синоптик. Прогноз для Северной столицы на следующую неделю: «Единственный шанс увидеть снег в регионе сохранится лишь в восточных районах Ленинградской области около 19 октября. Но и там, по словам эксперта, это будет практически незаметно — буквально одна–две снежинки на кубометр», — отметил синоптик. Где снег уже ляжет плотным слоем Пока москвичи будут наблюдать за тающим снегом, жители северных регионов России уже приготовятся к зиме. Устойчивый снежный покров в ближайшее время сформируется:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...