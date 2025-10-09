Первый снег в Москве 2025: синоптик объявил даты зимней погоды

Жители Москвы увидят первый снег в ночь с 14 на 15 октября. Ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин сообщил URA.RU, что это будет мокрый снег, который быстро растает. Почему снежный покров не образуется и что ждет столицу дальше, когда ждать снег в Санкт-Петербурге — в материале.
Точный прогноз: когда ждать снег в Москве
Погода в начале октября развивается по классическому осеннему сценарию: потепление, туманы, затем резкое похолодание с дождями. Пик похолодания в Москве придется на 14 октября.
«Снег, который будет падать, сразу растает — никакого даже временного покрова в Москве и Подмосковье не появится», — уточнил синоптик Ильин URA.RU.
Эксперт отметил, что снег будет выпадать в основном в ночные и утренние часы. Днем вероятность его увидеть ниже. Из-за хорошо прогретой земли он не задержится ни на минуту.
Похолодание в Москве: что ждет столицу с 13 октября
Всю следующую неделю в столице пройдет под знаком аномально холодной для середины октября погоды.
- С 13 по 19 октября температура будет держаться в пределах +2...+4 градуса.
- К 17-18 числам возможно небольшое потепление до +6...+8 градусов, но о высоких температурах речи не идет.
- Основной температурный фон останется существенно ниже +10 градусов.
После 15 октября осадки в столичном регионе прекратятся — погоду определит антициклон. Однако тепло он с собой не принесет.
Когда выпадет снег в Санкт-Петербурге
В отличие от Москвы, Санкт-Петербург ожидает более мягкий сценарий. Близость Балтийского моря не даст температуре упасть до снежных значений.
«С большой вероятностью в Петербурге снег в этот период не выпадет. До 20 числа не ожидается ни одной снежинки», — сообщил синоптик.
Прогноз для Северной столицы на следующую неделю:
- Температура: +6...+8 градусов.
- Погода: пасмурно, с небольшими и умеренными дождями. Наиболее вероятны осадки в середине недели и в предстоящие выходные.
- Ветер: северных направлений, 2-5 м/с.
- Давление: будет расти с 753 мм рт. ст. в понедельник до 767 мм рт. ст. к среде.
«Единственный шанс увидеть снег в регионе сохранится лишь в восточных районах Ленинградской области около 19 октября. Но и там, по словам эксперта, это будет практически незаметно — буквально одна–две снежинки на кубометр», — отметил синоптик.
Где снег уже ляжет плотным слоем
Пока москвичи будут наблюдать за тающим снегом, жители северных регионов России уже приготовятся к зиме. Устойчивый снежный покров в ближайшее время сформируется:
- В Архангельской области и Республике Коми — снег будет выпадать достаточно часто уже после 16 октября.
- В северных районах Поволжья — здесь также ожидаются постоянные снегопады.
- В Уральских регионах — температура здесь будет опускаться до минусовых значений даже днем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.