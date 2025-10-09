Силовики рассказали, как ищут сбежавших насильников в Свердловской области

Розыском жителей Алапаевска (Свердловская область) Александра Шаньгина и Александра Быкова, осужденных за сексуальное насилие над 15-летней и сбежавших от суда, занимаются сотрудники ГУФСИН и местной полиции. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых.
По его словам, сыщики уголовного розыска направили ориентировки разыскиваемых во все территориальные ОВД. «Представители МВД оказывают нашим коллегам из пенитенциарной системы всю необходимую помощь по оперативно-розыскной деятельности. Оперуполномоченные отрабатывают связи осужденных, круг родных, близких и знакомых, как в Алапаевском районе, так и в других муниципалитетах. Тщательным проверкам подвергаются места их возможного нахождения. Если кто либо из граждан располагает сведениями об адресе, где они вместе или по одиночке могли „залечь на дно“, прошу проинформировать по круглосуточному телефону доверия свердловского главка МВД, в том числе конфиденциально, — 8 (343) 358-71-61», — отметил полковник Горелых.
Алапаевский суд вынес приговор 6 октября, но мужчины не явились на оглашение, и были объявлены в розыск. По версии следствия, в 2024 году Шаньгин и Быков надругались над школьницей. На время следствия и судебного разбирательства фигуранты находились под подпиской о невыезде. Подробности криминальной истории — в этом материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!