Бастрыкин хочет узнать об отравлении челябинских школьников

Глава СК РФ Александр Бастрыкин хочет знать об обстоятельствах отравления школьников в Трехгорном (Челябинская область). Он поручил и.о. главы челябинского следкома Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба СК РФ.
«Бастрыкин поручил Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
Предварительно, дети отравились в школе №110 Трехгорного. В городе из-за заболевания госпитализировали восемь человек. После стало известно еще о группе подростков с подобными симптомами, которые проявились во время поездки в санаторий Железноводска. 16 человек попали в инфекционный госпиталь Самары.
Школу же оперативно перевели на дистанционный режим работы. Туда стянулись специалисты, следователи и прокуроры. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подробности ситуации — в материале URA.RU.
