Бастрыкин хочет узнать об отравлении челябинских школьников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Бастрыкин ждет доклад об отравлении в школе Трехгорного
Александр Бастрыкин ждет доклад об отравлении в школе Трехгорного Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин хочет знать об обстоятельствах отравления школьников в Трехгорном (Челябинская область). Он поручил и.о. главы челябинского следкома Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Бастрыкин поручил Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

Предварительно, дети отравились в школе №110 Трехгорного. В городе из-за заболевания госпитализировали восемь человек. После стало известно еще о группе подростков с подобными симптомами, которые проявились во время поездки в санаторий Железноводска. 16 человек попали в инфекционный госпиталь Самары.

Школу же оперативно перевели на дистанционный режим работы. Туда стянулись специалисты, следователи и прокуроры. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подробности ситуации — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин хочет знать об обстоятельствах отравления школьников в Трехгорном (Челябинская область). Он поручил и.о. главы челябинского следкома Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба СК РФ. «Бастрыкин поручил Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. Предварительно, дети отравились в школе №110 Трехгорного. В городе из-за заболевания госпитализировали восемь человек. После стало известно еще о группе подростков с подобными симптомами, которые проявились во время поездки в санаторий Железноводска. 16 человек попали в инфекционный госпиталь Самары. Школу же оперативно перевели на дистанционный режим работы. Туда стянулись специалисты, следователи и прокуроры. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подробности ситуации — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...