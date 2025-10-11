Трамп и Зеленский обсудили поставки Tomahawk на Украину

В ходе разговора Трамп и Зеленский обсуждали поставки Tomahawk, однако о достигнутых договоренностях не сообщается
В ходе разговора Трамп и Зеленский обсуждали поставки Tomahawk, однако о достигнутых договоренностях не сообщается
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский обсудили потенциальные поставки Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров.

«В ходе разговора значительное внимание уделялось вопросу предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, этот вопрос поднимался как один из ключевых», — приводит Axios слова одного из источников, близких к переговорному процессу. По информации журналистов, беседа между лидерами продолжалась около 30 минут.

Ранее, в конце сентября 2025 года, на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке Дональд Трамп уже обсуждал снятие ограничений на использование Украиной дальнобойного вооружения против целей в России. Тогда же рассматривались перспективы поставок крылатых ракет Tomahawk, а вице-президент США Джей Ди Вэнс подтверждал, что окончательное решение по этому вопросу примет американский лидер.

