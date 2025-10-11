Что происходит с голосованием за символы на новой 500-рублевой купюре

Банк России активно работает над обновлением банкнотного ряда. В центре внимания оказалась новая 500-рублевая купюра, посвященная Северо-Кавказскому федеральному округу. На фоне активного голосования министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев выразил обеспокоенность по поводу хода голосования и обратился к ЦБ. Что происходит с голосованием, какие достопримечательности претендуют на место на банкноте и что будет со старыми пятисотками — в материале URA.RU.
Обвинения в изменении правил голосования
Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев обратился к Центральному банку России с обвинениями в изменении условий голосования за символы для новой банкноты номиналом 500 рублей. По словам Дудаева, ЦБ начал закрывать платформы для голосования после того, как комплекс небоскребов «Грозный-Сити» вырвался вперед в народном отборе, опережая Эльбрус.
«Изначально было объявлено, что можно будет голосовать через Госуслуги, почту, „Одноклассники“, „ВКонтакте“. Сейчас какие-то из этих платформ закрываются. Они видят всплеск голосов от жителей Чеченской Республики и наших друзей по всей стране, которых мы призвали помочь проголосовать за „Грозный-Сити“, идет бешеная динамика, мы отрываемся далеко вперед — и закрываются какие-то платформы», — заявил Дудаев в своем telegram-канале.
Онлайн-голосование: Эльбрус против «Грозный-Сити»
Состязание за первенство развернулось между двумя знаковыми достопримечательностями. Гора Эльбрус, являющаяся самой высокой точкой Кавказа, возглавляет рейтинг с результатом 1 099 871 голосов. На второй позиции расположился комплекс небоскребов «Грозный-Сити», который получил 1 042 306 голосов. Существенно уступая лидерам, на третьем месте оказалась Дербентская крепость, за которую отдали свои голоса 126 224 участников.
Крепость Дербента борется за возможность попасть на купюру 500 рублей
Среди участников голосования за крепость Дербента разыграют квартиру на берегу Каспийского моря. Об этом сообщили в Министерстве туризма Республики Дагестан.
Отмечается, что будут выбраны 12 победителей, которых определят случайным образом среди всех, кто выполнит условия. Среди призов также разыгрываются автомобиль Changan X5 Plus и iPhone 17.
Судьба старых банкнот: постепенный вывод из обращения
Старые банкноты будут по-прежнему находиться в обращении наравне с обновленными. Их вывод из оборота будет происходить постепенно, сообщил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов.
"У любой банкноты есть свой срок жизни, он зависит от условий, в которых происходят расчеты, а также от скорости обращения. Чем этот показатель выше, тем быстрее изнашивается банкнота", — пояснил Белов.
Таким образом, россиянам не стоит беспокоиться о необходимости срочно обменивать старые купюры. Они будут приниматься к оплате до тех пор, пока не выйдут из обращения естественным путем.
История создания новой банкноты: от идеи до реализации
Работа над новой 500-рублевой банкнотой началась в Банке России еще в сентябре 2022 года. Изначально планировалось, что новая купюра будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его административному центру — Пятигорску. В 2022 году региональная рабочая группа сформировала предварительный список достопримечательностей, которые могли бы быть изображены на банкноте. Процесс был временно приостановлен из-за необходимости завершения работ по выпуску новой 1000-рублевой банкноты.
