В Красноярском крае завершили активные поиски пропавшей семьи

В Красноярском крае завершена активная фаза поисков семьи Усольцевых, пропавших в лесной местности района Минской петли. Об этом сообщили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Массовые поисковые мероприятия и работа оперативного штаба прекращены, однако дальнейшие действия по поиску семьи будут продолжены профессиональными спасателями в формате точечных заданий.
«Из-за возрастающих рисков, ухудшения погодных условий и отсутствия возможности добраться до труднодоступных мест на поиск допускаются только люди со спецподготовкой по альпинизму и горному туризму, необходимым снаряжением („кошками“) и навыками ночевки в горах — на отработку длительных задач, а также с легальным оружием — для обеспечения безопасности поисковиков», — сообщили представители волонтеров в своем telegram-канале. Поиск не остановлен, он переходит в режим точечных задач.
Параллельно с поисковыми мероприятиями продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения. Как сообщали представители следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, поиски семьи сейчас сосредоточены на пересеченной местности в квадрате, где ранее был зафиксирован сигнал телефона пропавшего мужчины. В работах задействованы опытные альпинисты и спелеологи, которые обследуют каменные россыпи и пещеры. Поиски усложняются из-за снежного покрова, низкой температуры и сложного рельефа.
Семья Усольцевых: мужчина 1961 года рождения, женщина 1977 года рождения и их пятилетний ребенок — пропала 28 сентября. Как ранее сообщало региональное управление МВД, семья ушла в поход и не вернулась. По одной из версий следствия, мужчине могло стать плохо в тайге, а женщина и ребенок не смогли самостоятельно выбраться из леса.
Известно, что пара приняла решение отправиться на Минскую петлю, в их место силы. Подробнее о приготовлениях семьи Усольцевых и выверенном мужем маршруте — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.