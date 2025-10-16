Грозу свердловских чиновников-коррупционеров просят посадить на 9 лет

Гособвинитель в судебных прениях попросил назначить девять лет лишения свободы в колонии строгого режима экс-сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Евгению Мальцеву. Он обвиняется в коррупции, а именно в передаче взятки размером 30 млн рублей. Подробности сообщил корреспондент URA.RU из Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга.
«При назначении наказания подсудимому прошу принять во внимание социальную опасность совершенного преступления, учесть актуальность борьбы с коррупцией на сегодняшний день, общественный резонанс, который вызывают подобные преступления, учесть, что коррупция признана угрозой национальной безопасности. Полагаю, что исправление подсудимого невозможно без изоляции от общества. Предлагаю назначить Мальцеву наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — заявил представитель прокуратуры.
Экс-полицейский не согласился с обвинением. Он заявил, что в уголовном деле есть много несостыковок, например, отсутствуют фактические взяткодатель и взяткополучатель, а выводы обвинения основаны на домыслах и догадках следствия. «Я не получал и не давал поручений о передаче взятки, не имел корыстного умысла. Мне непонятно, в чем меня обвиняют и при каких обстоятельствах совершено инкриминируемое мне деяние», — сказал Мальцев.
О том, что бывший оперативник стал фигурантом уголовного дела, URA.RU писало в прошлом году. По версии следствия, Мальцев получил 30 млн рублей от замдиректора строительной фирмы «Нартекс» за прохождение госэкспертизы по школе в Косулино. Он якобы передал их своему товарищу Андрею Ларионову, а тот — другому экс-силовику Сергею Кондрашину. Деньги должны были дойти до чиновников свердловского «Управления государственной экспертизы». Дошли или нет — неизвестно. По одной из версий, они так и остались у Кондрашина, который делал вид, что решает вопрос.
В мае 2024 года, когда началось следствие, Мальцев был уволен из полиции, а Кондрашин отравился на СВО и пропал там без вести. Мальцев и Ларионов находятся под подпиской о невыезде, им вменяют ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). В суде идет разбирательство по обоим.
В силовой среде Мальцев имеет репутацию грозы свердловских чиновников. У него в разработке, к примеру, был бывший замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицин, которого судят за взяточничество. По неподтвержденной информации, Мальцев даже участвовал в его задержании. Кроме того, отставной полицейский якобы занимался уголовными делами многих других свердловских чиновников, в частности, мэров, которые сейчас за решеткой. «Да вообще все наработки по чиновникам-коррупционерам были мальцевскими», — говорил информированный источник агентства.
