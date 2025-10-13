Израиль показал свое истинное отношение к Трампу

Израиль несколькими деталями подчеркнул свое отношение к Трампу
Израиль выразил благодарность президенту США Дональду Трампу
Израиль выразил благодарность президенту США Дональду Трампу Фото:
Война на Ближнем Востоке

Израиль тепло встретил президента США Дональда Трампа, показав свою благодарность. Об этом в интервью URA.RU заявил политолог, доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин.

«США для Израиля — главный союзник. В конфликте с ХАМАС, который, будем надеяться, завершился, Израилю противостоял арабский мир. Поддержка Вашингтона в такой ситуации дорогого стоит. Это и оружие, и деньги, политическая и дипломатическая поддержка, например, в Совбезе ООН, где Штаты не пропустили ни одну резолюцию против Израиля», — сказал политолог.

По его мнению, Трамп любит лесть и благодарность, поэтому израильтяне написали слово «спасибо» на пляже в Тель-Авиве, чтобы подчеркнуть уважительное отношение к американскому лидеру. Они прекрасно понимают значимость США для своей страны, добавил Топорнин.

Трамп 13 октября посетил с визитом Израиль. Его встретили надписью «спасибо» на пляже, которую было видно из самолета, билбордами, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подарил ему золотого голубя. В Тель-Авиве Трамп объявил об окончании конфликта в Газе.

