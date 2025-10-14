Экс-депутат челябинского парламента стала вице-мэром

Экс-зампред комитета по социальной политике заксобрания Челябинской области Елена Тарасова перебралась в Троицк. В должности замглавы города она будет отвечать за социальную политику. Информация об этом появилась на сайте администрации Троицка.
Последние пять лет Тарасова проработала в челябинском парламенте на штатной должности. Однако в выборах 2025 года решила участия не принимать без оглашения причин. В Троицке она будет курировать ту же сферу, которой занималась на уровне области.
Обновление чиновников троицкой мэрии началось осенью 2024 года. Перед этим город возглавил экс-мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов, вернувшийся в регион после работы в ДНР. Его предшественник Александр Виноградов встретил завершение срока своих полномочий в СИЗО, став фигурантом дела о взятках.
