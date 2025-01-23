Каких людей теряем: кто не пойдет на выборы в челябинский парламент в 2025 году

Половина одномандатников не пойдет на выборы в челябинское ЗСО по округам

23 января 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Состав региональных депутатов в Челябинской области обновится в сентябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выборы в заксобрание Челябинской области, назначенные на 13 сентября, стали еще на неделю ближе. Половину его состава из 60 человек составляют депутаты, избравшиеся по одномандатным округам. Из них 15 человек собираются повторить свой успех пятилетней давности, а мандаты оставшихся 15-ти готовятся поделить между собой новые претенденты. Кто именно — выясняло URA.RU. Северный округ (Верхний Уфалей, часть Каслинского района, Снежинск). Сейчас его представляет в региональном парламенте известный врач-онколог Андрей Важенин. В качестве его преемника единороссы пока видят главного инженера снежинского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИТФ) Ивана Мамаева. Кыштымский округ (Кыштым, часть Аргаяшского района, Карабаш). Нет ясности, захочет ли представляющая РМК Елена Тарасова продолжать депутатскую деятельность не хочет. Если ее не получится переубедить, ЕР придется искать нового кандидата. Озерский округ (Озерск, часть Аргаяшского района). Экс-гендиректор ПО «Маяк», а ныне советник гендиректора Михаил Похлебаев на выборы не собирается. Сменить его в этом качестве может либо нынешний руководитель предприятия Андрей Порошин, либо кто-то другой из числа топ-менеджеров предприятия. Например, начальник межрегионального управления ведомственной охраны №4 АО «Атом-охрана» Владимир Зонов или экс-мэр Озерска Евгений Щербаков, который сейчас работает на «Маяке». Дело в том, что Порошин, по данным агентства, слишком загружен работой и не стремится получить «в нагрузку» еще и депутатские обязанности. Новость по теме С мандатами не расставайтесь: кто останется в челябинском ЗСО после выборов-2025 Пригородный округ (часть Сосновского района — пригород Челябинска, часть Красноармейского района, Кунашакский район). Здесь ситуация выглядит неопределенно. Нынешний обладатель мандата Дмитрий Мешков традиционно избирался при поддержке «Макфы (как давний соратник ее основателя Михаила Юревича он занимает в холдинге значимый пост). Но вот захочет ли новый собственник тратить на это деньги? Решать вопрос «Единой России» придется после его появления, но за свой счет Мешков баллотироваться точно не будет. Либо — как вариант — закрыть за счет освободившегося округа часть квоты на участников СВО. Катав-Ивановский округ (Ашинский район, часть Катав-Ивановского района, Усть-Катав). Действующий депутат Александр Решетников потерял должность замдиректора Ашинского металлургического завода, где сменился собственник и руководство. К тому же у него лично у него и его родных есть серьезные проблемы, в том числе с силовиками. Так что ЕР рассматривает округ как возможное место кампании другого действующего депутата ЗСО — Лены Колесниковой. Супруга депутата Госдумы Олега Колесникова, как и он сам, является участником спецоперации на Украине. Саткинский округ (большая часть Саткинского района и часть Катав-Ивановского, Трехгорный). Председатель совета директоров комбината «Магнезит» Леонид Урмашов не собирается на выборы: его останавливает целый набор ограничений, связанных с доступом депутатов к гостайне. Его вероятный сменщик — гендиректор ООО «Завод брикетированных материалов» Евгений Терентьев. Миасский округ (большая часть Миасса). Взгляды действующего депутата Евгений Субачева (собственник и руководитель завода «Спецагрегат») и поддержавшей его в 2020 году «Единой России» на кампанию 2025 года расходятся. Субачев хочет переизбраться, а вот в партии на сей счет сомневаются. И надеются, что на предложения поразмыслить на альтернативной кандидатурой откликнется како-нибудь из градообразующих предприятий Миасса. Например, — автозавод «Урал» или ГРЦ имени Макеева. Каштакский округ (часть Копейска, часть Металлургического района Челябинска). Избравшийся здесь как представитель «Мечела» Денис Сазонтов уже не работает в компании. Поэтому ЕР рассматривает округ как место приложения сил для кого-нибудь из ветеранов СВО. Новость по теме Наследники власти: чем занимаются дети челябинских депутатов Курчатовский округ (часть Курчатовского района Челябинска). Еще один топ-менеджер, директор АО «Челябинский цинковый завод» Павел Избрехт между ограничениями для депутатов по гостайне и привычным бизнес-ритмом выбрал последнее. Так что округ рассматривает под свою кампанию экс-депутат горудмы Челябинска Илья Мительман, наследник избиравшего же здесь в ЗСО Семена Мительмана. Заречный округ (часть Калининского района Челябинска). Председатель совета директоров ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила» Игорь Свеженцев решил уступить свой мандат «по наследству». Баллотироваться в 2025 в этом округе будет его сын, Евгений Свеженцев. Определенный политический опыт у Свеженцева-младшего есть, он уже был депутатом челябинской гордумы прошлого созыва. Центральный округ (Центральный район и часть Тракторозаводского района Челябинска). Ректор, а ныне президент ЮУрГУ Александр Шестаков в свои 73 года идти на очередной срок не планирует. Если это не сделает, договорившись с ЕР, действующий ректор Александр Вагнер, единороссы могут рассмотреть вариант с Андреем Шмидтом. Экс-спикер гордумы, а ныне вице-спикер ЗСО в свое время был все того же проректором Южно-Уральского госуниверситета. Ленинский округ (Ленинский район и часть Правобережного района Магнитогорска). Расклад схожий: президенту Магнитогорского государственного технического университета Валерию Колокольцеву исполняется 70 лет. Преемником его в одномандатном округе видят Владимира Дремова, одного из топ-менеджеров ММК. Колокольцев же может остаться в областном парламенте, но по спискам. Железнодорожный округ (часть Ленинского района). Рассматривается возможность выдвижения в нем экс-депутата гордумы Челябинска Сергея Овчинникова, благо в последних выборах в думу он не участвовал. А вот избравшийся в 2020 году гендиректор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко с областной политикой решил закончить. Южный округ (Брединский, Варненский, Карталинский районы, часть Кизильского района, Локомотивный). После того, как Сергей Буяков сдал мандат и стал спикером гордумы Челябинска, округ пустует. Обсуждалось, что по нему может пойти 35-летний депутат ЗСО Дамир Утарбеков (сейчас он работает в центральном аппарате МГЕР). Но не факт, что его кандидатура пройдет фильтр политблока правительства области. Альтернативный вариант — представляющий глава реготделения бизнес-объединения «Опора России» Дмитрий Клеутин, также действующий депутат областного парламента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выборы в заксобрание Челябинской области, назначенные на 13 сентября, стали еще на неделю ближе. Половину его состава из 60 человек составляют депутаты, избравшиеся по одномандатным округам. Из них 15 человек собираются повторить свой успех пятилетней давности, а мандаты оставшихся 15-ти готовятся поделить между собой новые претенденты. Кто именно — выясняло URA.RU. Северный округ (Верхний Уфалей, часть Каслинского района, Снежинск). Сейчас его представляет в региональном парламенте известный врач-онколог Андрей Важенин. В качестве его преемника единороссы пока видят главного инженера снежинского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИТФ) Ивана Мамаева. Кыштымский округ (Кыштым, часть Аргаяшского района, Карабаш). Нет ясности, захочет ли представляющая РМК Елена Тарасова продолжать депутатскую деятельность не хочет. Если ее не получится переубедить, ЕР придется искать нового кандидата. Озерский округ (Озерск, часть Аргаяшского района). Экс-гендиректор ПО «Маяк», а ныне советник гендиректора Михаил Похлебаев на выборы не собирается. Сменить его в этом качестве может либо нынешний руководитель предприятия Андрей Порошин, либо кто-то другой из числа топ-менеджеров предприятия. Например, начальник межрегионального управления ведомственной охраны №4 АО «Атом-охрана» Владимир Зонов или экс-мэр Озерска Евгений Щербаков, который сейчас работает на «Маяке». Дело в том, что Порошин, по данным агентства, слишком загружен работой и не стремится получить «в нагрузку» еще и депутатские обязанности. Пригородный округ (часть Сосновского района — пригород Челябинска, часть Красноармейского района, Кунашакский район). Здесь ситуация выглядит неопределенно. Нынешний обладатель мандата Дмитрий Мешков традиционно избирался при поддержке «Макфы (как давний соратник ее основателя Михаила Юревича он занимает в холдинге значимый пост). Но вот захочет ли новый собственник тратить на это деньги? Решать вопрос «Единой России» придется после его появления, но за свой счет Мешков баллотироваться точно не будет. Либо — как вариант — закрыть за счет освободившегося округа часть квоты на участников СВО. Катав-Ивановский округ (Ашинский район, часть Катав-Ивановского района, Усть-Катав). Действующий депутат Александр Решетников потерял должность замдиректора Ашинского металлургического завода, где сменился собственник и руководство. К тому же у него лично у него и его родных есть серьезные проблемы, в том числе с силовиками. Так что ЕР рассматривает округ как возможное место кампании другого действующего депутата ЗСО — Лены Колесниковой. Супруга депутата Госдумы Олега Колесникова, как и он сам, является участником спецоперации на Украине. Саткинский округ (большая часть Саткинского района и часть Катав-Ивановского, Трехгорный). Председатель совета директоров комбината «Магнезит» Леонид Урмашов не собирается на выборы: его останавливает целый набор ограничений, связанных с доступом депутатов к гостайне. Его вероятный сменщик — гендиректор ООО «Завод брикетированных материалов» Евгений Терентьев. Миасский округ (большая часть Миасса). Взгляды действующего депутата Евгений Субачева (собственник и руководитель завода «Спецагрегат») и поддержавшей его в 2020 году «Единой России» на кампанию 2025 года расходятся. Субачев хочет переизбраться, а вот в партии на сей счет сомневаются. И надеются, что на предложения поразмыслить на альтернативной кандидатурой откликнется како-нибудь из градообразующих предприятий Миасса. Например, — автозавод «Урал» или ГРЦ имени Макеева. Каштакский округ (часть Копейска, часть Металлургического района Челябинска). Избравшийся здесь как представитель «Мечела» Денис Сазонтов уже не работает в компании. Поэтому ЕР рассматривает округ как место приложения сил для кого-нибудь из ветеранов СВО. Курчатовский округ (часть Курчатовского района Челябинска). Еще один топ-менеджер, директор АО «Челябинский цинковый завод» Павел Избрехт между ограничениями для депутатов по гостайне и привычным бизнес-ритмом выбрал последнее. Так что округ рассматривает под свою кампанию экс-депутат горудмы Челябинска Илья Мительман, наследник избиравшего же здесь в ЗСО Семена Мительмана. Заречный округ (часть Калининского района Челябинска). Председатель совета директоров ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила» Игорь Свеженцев решил уступить свой мандат «по наследству». Баллотироваться в 2025 в этом округе будет его сын, Евгений Свеженцев. Определенный политический опыт у Свеженцева-младшего есть, он уже был депутатом челябинской гордумы прошлого созыва. Центральный округ (Центральный район и часть Тракторозаводского района Челябинска). Ректор, а ныне президент ЮУрГУ Александр Шестаков в свои 73 года идти на очередной срок не планирует. Если это не сделает, договорившись с ЕР, действующий ректор Александр Вагнер, единороссы могут рассмотреть вариант с Андреем Шмидтом. Экс-спикер гордумы, а ныне вице-спикер ЗСО в свое время был все того же проректором Южно-Уральского госуниверситета. Ленинский округ (Ленинский район и часть Правобережного района Магнитогорска). Расклад схожий: президенту Магнитогорского государственного технического университета Валерию Колокольцеву исполняется 70 лет. Преемником его в одномандатном округе видят Владимира Дремова, одного из топ-менеджеров ММК. Колокольцев же может остаться в областном парламенте, но по спискам. Железнодорожный округ (часть Ленинского района). Рассматривается возможность выдвижения в нем экс-депутата гордумы Челябинска Сергея Овчинникова, благо в последних выборах в думу он не участвовал. А вот избравшийся в 2020 году гендиректор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко с областной политикой решил закончить. Южный округ (Брединский, Варненский, Карталинский районы, часть Кизильского района, Локомотивный). После того, как Сергей Буяков сдал мандат и стал спикером гордумы Челябинска, округ пустует. Обсуждалось, что по нему может пойти 35-летний депутат ЗСО Дамир Утарбеков (сейчас он работает в центральном аппарате МГЕР). Но не факт, что его кандидатура пройдет фильтр политблока правительства области. Альтернативный вариант — представляющий глава реготделения бизнес-объединения «Опора России» Дмитрий Клеутин, также действующий депутат областного парламента.