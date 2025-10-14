Эрдоган назначил Трампа ответственным за мир в Газе

Президент США Дональд Трамп станет «главным наблюдателем» за ситуацией в Газе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы надеемся, что на данный момент боевые действия в Газе прекратились. Заявление господина Трампа на этот счет крайне важно. Трамп будет главным наблюдателем в этом вопросе», — заявил Эрдоган. Его слова приводит местная газета Yeni Safak. Также Эрдоган отметил, что лидер Штатов предложил поддерживать телефонные контакты.
В понедельник, 13 октября, Дональд Трамп объявил о завершении вооруженного конфликта в секторе Газа, заявив, что ХАМАС согласился на разоружение в рамках мирного соглашения. Эти заявления прозвучали в Кнессете и были подтверждены международными агентствами. Об этом сообщало RT.
