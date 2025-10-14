Эрдоган назначил Трампа ответственным за мир в Газе

Эрдоган: Трамп будет главным наблюдателем за режимом прекращения огня в Газе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп будет следить за миром в Секторе Газа, заявил Эрдоган
Трамп будет следить за миром в Секторе Газа, заявил Эрдоган Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп станет «главным наблюдателем» за ситуацией в Газе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы надеемся, что на данный момент боевые действия в Газе прекратились. Заявление господина Трампа на этот счет крайне важно. Трамп будет главным наблюдателем в этом вопросе», — заявил Эрдоган. Его слова приводит местная газета Yeni Safak. Также Эрдоган отметил, что лидер Штатов предложил поддерживать телефонные контакты.

В понедельник, 13 октября, Дональд Трамп объявил о завершении вооруженного конфликта в секторе Газа, заявив, что ХАМАС согласился на разоружение в рамках мирного соглашения. Эти заявления прозвучали в Кнессете и были подтверждены международными агентствами. Об этом сообщало RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп станет «главным наблюдателем» за ситуацией в Газе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы надеемся, что на данный момент боевые действия в Газе прекратились. Заявление господина Трампа на этот счет крайне важно. Трамп будет главным наблюдателем в этом вопросе», — заявил Эрдоган. Его слова приводит местная газета Yeni Safak. Также Эрдоган отметил, что лидер Штатов предложил поддерживать телефонные контакты. В понедельник, 13 октября, Дональд Трамп объявил о завершении вооруженного конфликта в секторе Газа, заявив, что ХАМАС согласился на разоружение в рамках мирного соглашения. Эти заявления прозвучали в Кнессете и были подтверждены международными агентствами. Об этом сообщало RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...