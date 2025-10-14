В Кремле ответили на вопрос URA.RU о новой цели Трампа на Украине

Песков заявил, что Уиткофф показал себя эффективным переговорщиком
Кремль приветствует усилия США по урегулированию украинского конфликта, заявил Дмитрий Песков
Кремль приветствует усилия США по урегулированию украинского конфликта, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия привествует намерение американского лидера Дональда Трампа сконцентрироваться на решении конфликта на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о таком поручении Трампа своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу.

«Безусловно, мы приветствуем такие намерения, мы приветствуем подтверждение политической воли на то, чтобы способствовать поискам путей мирного урегулирования. Мы уже хорошо знакомы с господином Уиткоффом, он эффективный, доказал свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке. Надеемся, что его таланты и дальше будут способствовать работе на уже на украинском направлении», — сказал Песков.

По его словам, Россия сохраняет открытость и готовность к мирному диалогу. «Надеемся, что влияние США и дипломатическое мастерство посланцев президента Трампа поможет сподвигнуть украинскую сторону к большей активности и к большей готовности к мирному процессу», — добавил Песков.

Президент США Дональд Трамп после завершения войны в Газе поручил спецпосланнику по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине. Трамп также в очередной раз признал, что решить украинский кризис оказалось сложнее, что он предполагал.

