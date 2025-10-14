В Кремле ответили на вопрос URA.RU о новой цели Трампа на Украине

Россия привествует намерение американского лидера Дональда Трампа сконцентрироваться на решении конфликта на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о таком поручении Трампа своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу.
«Безусловно, мы приветствуем такие намерения, мы приветствуем подтверждение политической воли на то, чтобы способствовать поискам путей мирного урегулирования. Мы уже хорошо знакомы с господином Уиткоффом, он эффективный, доказал свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке. Надеемся, что его таланты и дальше будут способствовать работе на уже на украинском направлении», — сказал Песков.
По его словам, Россия сохраняет открытость и готовность к мирному диалогу. «Надеемся, что влияние США и дипломатическое мастерство посланцев президента Трампа поможет сподвигнуть украинскую сторону к большей активности и к большей готовности к мирному процессу», — добавил Песков.
Президент США Дональд Трамп после завершения войны в Газе поручил спецпосланнику по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине. Трамп также в очередной раз признал, что решить украинский кризис оказалось сложнее, что он предполагал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.