14 октября 2025

Трамп пошутил о поведении Макрона во время встречи по поводу военного конфликта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отказ от совместного фото стало поводом для шуток над Эммануэлем Макроном
Отказ от совместного фото стало поводом для шуток над Эммануэлем Макроном Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп во время мирной конференции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в египетском Шарм-эш-Шейхе публично пошутил над президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Не могу поверить, что ты сегодня стараешься не привлекать к себе внимания», — посмеялся Трамп. Он был удивлен тем, что Макрон не вышел на фотосессию на закрытии саммита по вопросам мира в секторе Газа. 

Данное замечание вызвало искренний смех у значительной части присутствующих. Дональд Трамп ответил: «Он мой друг», после чего продолжил выражать признательность собравшимся. Еще один неловкий момент произошел, когда Трамп долго не отпускал руку французского лидера.

Как URA.RU писало ранее, 13 октября прошел международный саммит по урегулированию ситуации в секторе Газа с участием мировых лидеров. Обсуждались меры по прекращению огня и предотвращению гуманитарного кризиса. Дональд Трамп, выступая на мероприятии, отметил, что испытывает антипатию к ряду европейских лидеров, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп во время мирной конференции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в египетском Шарм-эш-Шейхе публично пошутил над президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил телеканал BFMTV. «Не могу поверить, что ты сегодня стараешься не привлекать к себе внимания», — посмеялся Трамп. Он был удивлен тем, что Макрон не вышел на фотосессию на закрытии саммита по вопросам мира в секторе Газа.  Данное замечание вызвало искренний смех у значительной части присутствующих. Дональд Трамп ответил: «Он мой друг», после чего продолжил выражать признательность собравшимся. Еще один неловкий момент произошел, когда Трамп долго не отпускал руку французского лидера. Как URA.RU писало ранее, 13 октября прошел международный саммит по урегулированию ситуации в секторе Газа с участием мировых лидеров. Обсуждались меры по прекращению огня и предотвращению гуманитарного кризиса. Дональд Трамп, выступая на мероприятии, отметил, что испытывает антипатию к ряду европейских лидеров, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...