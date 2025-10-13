Президент США Дональд Трамп в Каире подписал международное соглашение о прекращении конфликта в секторе Газа. Документ поддержали Египет, Катар и Турция. Трамп добавил, что не допустит начала третьей мировой войны.
«Потребовалось 3000 лет, чтобы дойти до этого момента. И это будет продолжаться», — заявил Трамп на церемонии подписания. В ней участвовали представители всех стран-гарантов.
По его словам, подписание договора устраняет угрозу эскалации конфликта. «Они всегда говорили о том, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке, но этого не произойдет», — отметил глава США.
Ранее Газа и Израиль решили воплотить предложенный Трампом план в завершение войны за 72 часа. Газа совершила несколько раундов передачи пленных.
Стороны подписали соглашение о прекращении огня. Также была создана совместная международная группа наблюдателей. За участие в разрешении конфликта, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился наградить Трампа высшей государственной наградой страны — орденом Нила.
