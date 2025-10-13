«Третьей мировой войны не будет»: Трамп подписал мирную сделку по Газе. Видео

Трамп заявил, что третьей мировой войны не будет
Трамп подписал мирное соглашение по Газе
Президент США Дональд Трамп в Каире подписал международное соглашение о прекращении конфликта в секторе Газа. Документ поддержали Египет, Катар и Турция. Трамп добавил, что не допустит начала третьей мировой войны.

«Потребовалось 3000 лет, чтобы дойти до этого момента. И это будет продолжаться», — заявил Трамп на церемонии подписания. В ней участвовали представители всех стран-гарантов. 

По его словам, подписание договора устраняет угрозу эскалации конфликта. «Они всегда говорили о том, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке, но этого не произойдет», — отметил глава США.

Ранее Газа и Израиль решили воплотить предложенный Трампом план в завершение войны за 72 часа. Газа совершила несколько раундов передачи пленных. 

Стороны подписали соглашение о прекращении огня. Также была создана совместная международная группа наблюдателей. За участие в разрешении конфликта, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился наградить Трампа высшей государственной наградой страны — орденом Нила.

