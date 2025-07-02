ФСБ обыскала челябинские офисы «Южуралзолото»

Сотрудники ФСБ провели оперативные мероприятия в представительствах ГК «Южуралзолото» в Пласте и Челябинске. Об этом сообщили источники URA.RU в силовых структурах.
«Силовики пришли в офисы ЮГК, а также связанных с компанией структур в Пласте и в Челябинске. Повод — ранее возбужденные уголовные дела, связанные с нарушениями природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов», — пояснил источник. Позднее в пресс-службе регионального УФСБ подтвердили факт проведения оперативно-следственных мероприятий.
Сам Струков в разговоре с URA.RU сообщил, что находится в командировке в Красноярском крае. Завтра ему должны вручить награду за заслуги перед Хакасией.
«Добыча руды и производство золота продолжаются. Мы находимся в постоянном диалоге с надзорными и правоохранительными органами по всем вопросам, которые возникают. В компании уделяют максимальное внимание безопасности производства и минимизации экологического воздействия своих производств», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ЮГК.
В августе 2024 года Ростехнадзор добился приостановки деятельности челябинских карьеров холдинга на 90 дней из-за нарушений требований охраны труда и ненадлежащего контроля за состоянием инфраструктуры объектов. Суд поддержал решение, отказавшись вводить обеспечительные меры по запрету приостановки работы. Несмотря на аргументацию юристов компании о возможном снижении доходов персонала в случае простоя, судья Александр Петров решил, что безопасность работников важнее. Дополнительным доводом стало выпадение большого количества осадков, что неблагоприятно сказалось на вопросах безопасной работы открытых карьеров. Работникам на время простоя было гарантировано сохранение среднего заработка. Решение касается около 1,2 тысячи работников трех горно-обогатительных комбинатов.
Струков признал нарушения, заявив о плане их исправления. Компания сообщила, что на время простоя продолжит выдавать зарплату работникам. При этом юристы ЮГК подали иски к Ростехнадзору и прокуратуре, проверки которой зафиксировали нарушения. Впоследствии компания сообщила об устранении причин, мешающих работам, которые начались вновь.
«Территории региона, входящие в „зону ответственности“» Струкова, неизменно считаются политически стабильными и экономически благополучными. Губернатор Алексей Текслер в ходе рабочих поездок неоднократно отмечал большой вклад «Южуралзолота» в развитие и социальные проекты тех районов, где присутствуют предприятия группы компаний», — заметил политолог Александр Мельников.
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