Слово пацана, укус официантки и вечные конфликты: чем знаменит Никита Кологривый

Никита Кологривый — один из самых обсуждаемых актеров нового поколения: харизматичный, дерзкий, непредсказуемый. Он прошел путь от сибирского хулигана до звезды сериалов и скандальных заголовков. 16 октября артисту исполняется 31 год. URA.RU вспоминает его творческий путь.
Детство и юность Никиты Кологривого
Никита Сергеевич Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Отец будущего актера работал строителем, мама занималась хозяйством. Вскоре после рождения ребенка брак родителей стал трещать по швам: после развода мать с сыном уехала на Украину, где Никита и пошел в школу.
Уже в школе Никита проявлял хулиганский характер: после седьмого класса подростка исключили за поведение, после чего Никиту отправили обратно к отцу в Сибирь.
В школьные годы он еще не думал об актерстве. Юноша занимался боксом, собирался поступать в педагогический университет и мечтал стать тренером. Отец, ветеран Афганской войны, видел в сыне «настоящего мужчину», поэтому когда дедушка будущего артиста предложил Никите попробовать поступить на курсы по актерскому мастерству, в семье идею не оценили. Но юноша решил попробовать — и воспитатели тут же заметили талант в подростке.
Сегодня артист редко вспоминает о школьных годах и друзьях из родного города. «Есть ребята в Новосибирске, кто со мной общался. Они как пили пиво на лавке, так и пьют. Вот прошло 12 лет, и для них я „зазвездился“, потому что полностью свою жизнь поменял и с лавки дорос до немножко другой лавки», — признавался артист на YouTube-шоу NE SHOPPING.
Первые шаги на сцене Никиты Кологривого
После окончания школы Никита поступил в Новосибирский театральный институт. Правда, учеба пошла не по плану: после первой же сессии его отчислили за неподобающее поведение. Впрочем, уже через полгода он добился восстановления и уже твердо решил, что будет актером. Позднее Никита поступил в ГИТИС в мастерскую Павла Хомского и Сергея Голомазова, где получил полноценное театральное образование.
Его дебют на сцене состоялся в 2015 году — в постановке «Остров сокровищ» Московского губернского театра. Молодой актер играл сразу две роли: Бена Ганна и Дика Джонсона, и сразу показал себя пластичным, энергичным и эмоциональным артистом.
Кологривый рано стал заметной фигурой в театральной среде. В 2020 году он получил премию «Золотой Мухин» в номинации «Прорыв года» за роль Чеширского кота в «Алисе в Стране чудес». А летом 2024-го громко заявил о себе в спектакле «Маяковский. Я сам», где сыграл самого поэта — энергично, с надрывом, почти автобиографически.
Никита Кологривый в кино и сериалах
Кинематограф быстро подхватил нового артиста. В 2016 году Никита снялся в крошечной роли в сериале «Адвокат-9». Затем последовали все более заметные роли: боевик «Русский рейд», триллер «Игра на выживание», драма «Балканский рубеж».
Каждая из этих работ прибавляла Кологривому узнаваемости, но настоящая популярность пришла в 2023 году, когда вышел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Роль Кащея, харизматичного и безжалостного лидера уличной группировки, стала переломной в карьере Кологривово. Образ получился настолько убедительным, что в интернете шутили, что актер «так и не смог выйти из роли» и зажил с ней на одной волне.
Помимо «Слова пацана», в фильмографии Никиты — десятки заметных проектов. Среди них — «Пищеблок», «Девятаев», «Черная весна», «Бендер: Начало» и «По щучьему велению». Он сыграл преступников, героев, поэтов и даже фантастических персонажей. В 2025 году зрители увидят его в сказке «Царевна-лягушка», где он сыграет Кощея, но на этот раз — в современной интерпретации легенды.
Кологривый не ограничился актерской карьерой. В 2020 году вместе с Дмитрием Карташовым он снял и спродюсировал пилот сериала «Большая империя»: криминальную комедию, вдохновленную Гаем Ричи и сериалом «Клан Сопрано». Съемки велись почти «на коленке», с минимальным бюджетом и друзьями актерами. Позже Никита продюсировал проект «Макс и Гусь» для Wink Original.
Личная жизнь Никиты Кологривого
В ноябре 2020 года Никита женился на актрисе Александрине Питиримовой. Он вынес невесту из ЗАГСа на руках, как в конце отличной драмы. Через полгода в семье родилась дочь Есения. Никита был рядом при родах и даже сам перерезал пуповину.
Но идиллия длилась недолго. К 2023 году брак дал трещину — Кологривый признался, что они с женой живут раздельно. Причиной стала работа, частые гастроли и съемки. Тогда артист честно признался, что жертвует многим ради ролей и карьеры.
«Тут проблема больше во мне. Моя жена абсолютно готова к семейным событиям. А я оказался не готов. Я считаю, что не нужно быть вместе, если ты не до конца уверен в этом. Я считаю, что пока что я ищу. Но не хочу ни в коем случае ее крестить плохо и сказать, что все из-за нее», — заявил Кологривый в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией.
В 2024-м Кологривый подтвердил слухи о коротком романе с Агатой Муцениеце, добавив, что «оказался не готов к роли мужа». Эти признания вызвали бурную реакцию в Сети. Одни сочли Кологривого честным, другие же называли его самовлюбленным.
Сейчас сердце артиста свободно. В шоу Ляйсан Утяшевой он признался, что готов влюбиться с первого взгляда, но избранница должна быть готова к жизни в постоянных переездах и хаосе съемок.
Скандалы с Никитой Кологривым
Чаще ролей Кологривова обсуждают только его скандалы. В феврале 2024 года он стал участником громкой перепалки в эфире программы Александра Гордона «Закрытый показ». Когда ведущий попросил актера рассказать о фильме «Подельники», ответ Никиты показался ему дерзким — начался словесный спор, закончившийся тем, что Кологривый демонстративно покинул студию.
Через месяц грянул еще более громкий скандал — уже в родном Новосибирске. В ночь на 17 марта актер устроил дебош в баре Tangiers Lounge. По словам очевидцев, он был в сильно пьян, приставал к хостес, а когда та отказала, укусил ее за бедро. Потом разделся по пояс и подрался с сотрудниками заведения. Видео инцидента попало в интернет и стало вирусным.
Полиция возбудила дело о мелком хулиганстве. Суд назначил актеру семь суток ареста. После освобождения Никиту встречали журналисты, но он, обычно разговорчивый и улыбчивый, на этот раз от комментариев отказался.
Позже он извинился перед пострадавшими, назвав произошедшее случайностью и результатом усталости. После скандала несколько режиссеров отказались от совместных проектов, а имя актера временно исчезло из афиш.
Через несколько месяцев появилась информация о долгах Кологривого: налоговая служба предъявила ему задолженность в 1,4 миллиона рублей. Сам он признался, что «никогда не умел обращаться с деньгами», быстро тратит их и раздает близким.
«Их у меня никогда не было, я не знаю, что с ними делать. Они у меня как огонь в руках, не умею копить и откладывать», — признавался артист в интервью.
Конфликты с коллегами
Не меньше шума вызвали и интервью Кологривого, где он позволял себе высказываться о коллегах по цеху. Он критиковал систему кинообразования, обрушивался на «звезд без таланта» и осуждал актеров, добившихся успеха без профессионального обучения.
Досталось Даниле Козловскому, Александре Бортич и Ивану Янковскому. Последнего Никита упрекнул в том, что тот «не видел настоящей жизни».
В ответ отец Ивана, режиссер Филипп Янковский, якобы добился исключения Кологривого из одного проекта. Сам Никита заявил, что «Янковский испугался конкуренции». Журналист Отар Кушанашвили заявил, что Кологривый устраивает скандалы куда успешнее, чем играет на сцене.
«Все, что я видел в исполнении Никиты — это мой кот Фенька, который выпрашивает еду по утрам. Вот такой уровень», — признался Отар в шоу «Каково?!».
Фильмография Никиты Кологривого
- 2018 — «Крепость Бадабер»
- 2019 — «В клетке»
- 2019 — «Балканский рубеж»
- 2020 — «Шерлок в России»
- 2020 — «Русский рейд»
- 2020 — «Проект «Анна Николаевна»
- 2020 — «Настоящее будущее»
- 2020 — «Игра на выживание»
- 2020 — «Фантом»
- 2021 — «Девятаев»
- 2021 — «Бендер: Начало»
- 2021 — «Пищеблок»
- 2021 — «Вертинский»
- 2022-2023 — «Два холма»
- 2022 — «Оффлайн»
- 2022 — «Черная весна»
- 2023 — «По щучьему велению»
- 2023 — «Слово пацана. Кровь на асфальте»
- 2024 — «Я — медведь»
- 2024 — «Любовь зла»
- 2024 — «Чистые»
- 2024 — «Небриллиантовая рука»
- 2025 — «Царевна-лягушка»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.