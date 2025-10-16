Автобус в Приамурье, предположительно, столкнулся с легковушкой

Автобус с 48 пассажирами мог опрокинуться из-за удара с легковым авто
Автобус с 48 пассажирами, который опрокинулся в Приамурье, предположительно, столкнулся с легковушкой. Об этом сообщают СМИ.
«Автобус, в котором находились 48 работников одного из местных предприятий, столкнулся с легковушкой. Два пассажира погибли, на месте работает скорая помощь», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАвтобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье, минимум двое погибли: онлайн-трансляция
Авария случилась в Свободненском районе неподалеку от поселка Усть-Пера. Два человека погибли на месте ДТП. Раненые самостоятельно выбирались из транспорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!