Автобус в Приамурье, предположительно, столкнулся с легковушкой

Автобус с 48 пассажирами мог опрокинуться из-за удара с легковым авто
Автобус с 48 пассажирами мог опрокинуться из-за удара с легковым авто

Автобус с 48 пассажирами, который опрокинулся в Приамурье, предположительно, столкнулся с легковушкой. Об этом сообщают СМИ.

«Автобус, в котором находились 48 работников одного из местных предприятий, столкнулся с легковушкой. Два пассажира погибли, на месте работает скорая помощь», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

Авария случилась в Свободненском районе неподалеку от поселка Усть-Пера. Два человека погибли на месте ДТП. Раненые самостоятельно выбирались из транспорта. 

