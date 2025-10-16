Информация о погибших в ДТП в Амурской области не подтвердилась

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В автобусе в момент аварии находились десятки пассажиров, передают полицейские
В автобусе в момент аварии находились десятки пассажиров, передают полицейские Фото:

Данные о двух погибших в жесткой аварии с автобусом на территории Амурской области не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

«Информация о двух погибших в ДТП <...> не подтвердилась. Причиной стало столкновение автобуса с легковой машиной», — правоохранителей цитирует ТАСС.

URA.RU уже рассказывало, что инцидент произошел в Свободненском районе возле поселка Усть-Пера. В перевернувшемся автобусе находились 48 пассажиров. Подробнее о дорожном происшествии узнаете из нашей трансляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Данные о двух погибших в жесткой аварии с автобусом на территории Амурской области не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону. «Информация о двух погибших в ДТП <...> не подтвердилась. Причиной стало столкновение автобуса с легковой машиной», — правоохранителей цитирует ТАСС. URA.RU уже рассказывало, что инцидент произошел в Свободненском районе возле поселка Усть-Пера. В перевернувшемся автобусе находились 48 пассажиров. Подробнее о дорожном происшествии узнаете из нашей трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...