Пермский минкульт отбился в суде от московских киношников

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал продюсерскому центру «Клевафильм» в иске к министерству культуры Пермского края. Создатели фильма «Аэропорт», съемки которого велись в Перми, пытались через суд получить из регионального бюджета дополнительные 16 млн рублей. Ранее продюсерам отказал Арбитражный суд Пермского края, теперь это решение утвердила апелляционная инстанция.
«Постановление суда апелляционной инстанции: оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — указано на сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.
Работающие в Пермском крае кинокомпании, могут получить из регионального бюджета рибейт — субсидию для покрытия ряда затрат. В 2024 году на эти цели выделили более 75 млн рублей. Часть из них — 8,5 млн — досталась компании «Клевафильм» для создания ленты «Аэропорт» с Романом Курцыным в главной роли. Съемки в Перми проходили летом 2024 года. Сам фильм в прокат пока не вышел, но создатели уже заявили, что их фактические затраты, которые попадают под условия рибейта, оказались больше. Поэтому они потребовали от минкульта дополнительные 16 млн рублей.
