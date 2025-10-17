Ушедший из России популярный бренд нижнего белья зарегистрировал в стране товарный знак

Американская компания Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., покинувшая российский рынок весной 2022 года, зарегистрировала товарный знак «Victoria's Secret» в России. Информация об этом появилась в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.
Исключительные права на бренд в стране будут закреплены за компанией до марта 2035 года. Victoria's Secret сможет использовать бренд для выпуска женского белья, купальников, носков, платьев, парфюмерии, косметики, средств по уходу.
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. ранее приостановила работу в России из-за начала проведения спецоперации. Однако еще в марте 2025 года появилась информация о том, что бренд хочет вернуться на российский рынок.
А накануне Victoria's Secret провели показ. В нем приняла участие российская супермодель Ирина Шейк. На шоу она появилась в дизайнерском белье с прозрачными вставками и украшениями, что вызвало интерес к бренду среди российской аудитории. Яркие кадры легендарного возварщения моделей — в фоторепортаже URA.RU.
