16 октября 2025

Стройка перекрыла пермякам доступ к природе

В Перми закрыли вход на экотропу в районе Средней дамбы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вход на тропу закрыт на неопределенный срок
Вход на тропу закрыт на неопределенный срок Фото:

В Перми закрыли вход на экотропу в районе Средней дамбы. Здесь началось строительство второй очереди мостового перехода.

«Экотропа „Городские горки“ временно закрыта для посещений. Начался второй этап строительства Средней дамбы. Вблизи от экологической тропы работает тяжелая техника», — сообщают в МКУ «Городское зеленое строительство».

Подготовительные работы для строительства второй очереди моста через Егошиху начались еще в конце сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что АО «Уралмостострой» выполнит работы за 1,7 млрд рублей. После завершения этапа протяженность моста достигнет 257 метров, а проезжая часть будет расширена до шести полос. Строительство планируется завершить 21 октября 2027 года. Первая очередь дамбы через Егошиху была возведена еще в 2003 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми закрыли вход на экотропу в районе Средней дамбы. Здесь началось строительство второй очереди мостового перехода. «Экотропа „Городские горки“ временно закрыта для посещений. Начался второй этап строительства Средней дамбы. Вблизи от экологической тропы работает тяжелая техника», — сообщают в МКУ «Городское зеленое строительство». Подготовительные работы для строительства второй очереди моста через Егошиху начались еще в конце сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что АО «Уралмостострой» выполнит работы за 1,7 млрд рублей. После завершения этапа протяженность моста достигнет 257 метров, а проезжая часть будет расширена до шести полос. Строительство планируется завершить 21 октября 2027 года. Первая очередь дамбы через Егошиху была возведена еще в 2003 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...