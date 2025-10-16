Стройка перекрыла пермякам доступ к природе

В Перми закрыли вход на экотропу в районе Средней дамбы. Здесь началось строительство второй очереди мостового перехода.
«Экотропа „Городские горки“ временно закрыта для посещений. Начался второй этап строительства Средней дамбы. Вблизи от экологической тропы работает тяжелая техника», — сообщают в МКУ «Городское зеленое строительство».
Подготовительные работы для строительства второй очереди моста через Егошиху начались еще в конце сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что АО «Уралмостострой» выполнит работы за 1,7 млрд рублей. После завершения этапа протяженность моста достигнет 257 метров, а проезжая часть будет расширена до шести полос. Строительство планируется завершить 21 октября 2027 года. Первая очередь дамбы через Егошиху была возведена еще в 2003 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.