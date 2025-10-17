В МИД РФ пообещали наказать виновных в гибели военкора Зуева

Виновные в гибели военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева понесут наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Виновные в гибели российского журналиста обязательно будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание», — сказано в сообщении Захаровой. Оно опубликовано на сайте МИД РФ.
Захарова подчеркнула, что преднамеренные нападения на гражданское население, к которому в соответствии с международным правом относятся и представители СМИ, стали регулярной практикой для украинских солдат. При этом профильные международные организации продолжают игнорировать подобные инциденты.
МИД России обратилось к специализированным многосторонним институтам — в первую очередь к действующему генеральному директору ЮНЕСКО, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, верховному комиссару ООН по правам человека, а также к другим международным правозащитным структурам — с требованием выполнить свои профессиональные обязательства, незамедлительно осудить действия вооруженных сил Украины и принять все необходимые меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем.
Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала международные организации к немедленному и обстоятельному расследованию гибели Ивана Зуева. Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев скончался в Запорожской области во время выполнения редакционного задания. В результате атаки украинского беспилотника он получил смертельные ранения, тяжелые травмы также были нанесены военкору Юрию Войткевичу. Следственный комитет начал уголовное расследование по факту гибели Зуева. Организация ЮНЕСКО выступила с призывом осудить убийство журналиста. Смерть Ивана Зуева вызвала широкий отклик среди его коллег и представителей политических кругов, подробнее об этом читайте в материале URA.RU.
