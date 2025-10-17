Кремль отметил успех Трампа на Ближнем Востоке

Россия инициировала телефонный разговор с США по итогам поездки президента Дональда Трампа на Ближний Восток. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Нами был предложен телефонный разговор по следам успешной поездки Трампа на Ближний Восток», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что инициатором беседы выступила российская сторона. В ходе нее лидеры договорились о личной встрече в Будапеште. В ближайшее время начнется подготовка к саммиту. О чем еще рассказал Ушаков журналистам 16 октября — в материале URA.RU.
