Кремль отметил успех Трампа на Ближнем Востоке

Песков: Россия предложила США телефонный разговор после поездки трампа на Восток
Песков рассказал, что встреча была инициирована после поездки Трампа на Ближний Восток
Песков рассказал, что встреча была инициирована после поездки Трампа на Ближний Восток
Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште

Россия инициировала телефонный разговор с США по итогам поездки президента Дональда Трампа на Ближний Восток. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нами был предложен телефонный разговор по следам успешной поездки Трампа на Ближний Восток», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что инициатором беседы выступила российская сторона. В ходе нее лидеры договорились о личной встрече в Будапеште. В ближайшее время начнется подготовка к саммиту. О чем еще рассказал Ушаков журналистам 16 октября — в материале URA.RU.

