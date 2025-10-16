Во время последнего телефонного разговора президент США Дональд Трамп не поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
По словам Ушакова, инициатором беседы выступила российская сторона. В ходе нее лидеры договорились о личной встрече в Будапеште. В ближайшее время начнется подготовка к саммиту. О чем еще рассказал Ушаков журналистам 16 октября — в материале URA.RU.
Беседа Путина и Трампа была откровенной и доверительной
Ушаков сообщил, что телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся во второй половине дня по инициативе российской стороны. Это уже восьмой по счету телефонный контакт лидеров. По словам помощника президента, беседа была продолжительной — почти два с половиной часа. Она носила содержательный характер и при этом была откровенной и доверительной.
Лидеры обсудили украинский конфликт и ситуацию в Газе
По словам Ушакова, в начале разговора Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с успехами в нормализации обстановки в Секторе Газа. Российский лидер отметил, что эта миротворческая деятельность президента США была высоко оценена на Ближнем Востоке, в самой Америке и в большинстве стран мира.
Путин также подтвердил приверженность России урегулированию ситуации в регионе на международно-правовой основе, гарантирующей устойчивый мир. Однако основное внимание было уделено украинскому конфликту. Российский президент подчеркнул заинтересованность российской стороны в урегулировании конфликта политико-дипломатическим путем.
Путин заявил, что ВС РФ обладают стратегической инициативой на фронте
Ушаков также подчеркнул, что в ходе переговоров российский лидер подробно изложил российскую оценку ситуации на фронте. Путин отметил, что российские вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, в этих условиях киевский режим прибегает к террористическим методам, нанося удары по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре. Ушаков добавил, что Россия вынуждена соответствующим образом отвечать на такие действия.
Поставки ракет «Томагавк» могут нанести ущерб отношениям России и США
Кроме того, лидеры также обсуждали тему возможных поставок Украине американских крылатых ракет «Томагавк». Владимир Путин повторил свою позицию: эти поставки не изменят ситуацию на поле боя, однако нанесут существенный ущерб отношениям между Россией и США, а также перспективам мирного урегулирования украинского кризиса.
Трамп признал, что украинский конфликт — самый трудный
Ушаков подчеркнул, что в ходе беседы Трамп неоднократно говорил о необходимости скорейшего установления мира на Украине. Американский лидер признал, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения из всех, с которыми ему приходилось сталкиваться в своей миротворческой деятельности. Трамп также напоминал о своих успехах в урегулировании восьми других региональных конфликтов.
Путин и Трамп договорились о личной встрече в Будапеште
Среди важных тем обсуждения была возможность проведения личной встречи лидеров России и США. Как сообщил Ушаков, президенты условились, что представители двух стран без промедления начнут готовить саммит. В качестве возможного места встречи был предложен Будапешт — эту идею первым озвучил Трамп, и Путин сразу поддержал. Точные даты пока не определены, обсуждение начнется в ближайшие дни по мере работы представителей, министров и госсекретаря.
Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь украинским детям
Отдельно Владимир Путин высоко оценил личные усилия супруги президента США Мелании Трамп по вопросу воссоединения российских и украинских детей с семьями. По словам Ушакова, российский лидер попросил Дональда Трампа передать Мелании Трамп самые наилучшие пожелания, отметив важность ее гуманитарного вклада.
Трамп не поздравил Путина с днем рождения
Юрий Ушаков отдельно прокомментировал вопрос о поздравлениях с днем рождения. Он подчеркнул, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, однако тема личных поздравлений не поднималась и до этого не дошло.
