Китайская компания Sinopec Soihl Hong Kong Holding может приобрести 217,8 миллиона акций компании ПАО «Сибур Холдинг». Это распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.
«Разрешить совершение Соихл Гонконг Холдинг Лимитед... сделки по приобретению 217 847 910 обыкновенных акций публичного акционерного общества „Сибур Холдинг“, принадлежащих Соихл Сайпрус Инвестмент Лимитед», — указано в распоряжении. Оно опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее российские власти уже принимали меры по регулированию участия иностранных компаний в стратегически важных отраслях, вводя временное управление активами зарубежных фирм в ответ на ограничения против российских собственников за рубежом. Такие решения связаны с продолжающейся политикой защиты национальных интересов и перераспределения активов между российскими и дружественными иностранными структурами.
