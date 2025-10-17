Путин готовит почву для проекта, который обсуждал с Трампом на Аляске

Россия просчитает возможности и риски, которые принесет сотрудничество с Соединенными Штатами Америки в Арктике. Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, посвященное разработке минеральных ресурсов на морском дне. Освоение Северного Ледовитого океана — масштабный долгосрочный проект, и пока стороны готовят почву для возможных будущих проектов, объяснил URA.RU ведущий научный сотрудник Геологического института РАН Александр Мазарович.
«Сегодня в повестке дня вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. Несколько докладчиков. Вопрос интересный, важный», — отметил президент. Он предложил начать с «профильного министерства» и предоставил слово главе Минприроды Александру Козлову. А после него попросил выступить министра иностранных дел Сергея Лаврова и руководителя Минпромторга Антона Алиханова.
Также в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Лавров. Совещание прошлом в режиме видеоконференцсвязи.
На морском дне находится множество различных минеральных ресурсов, которые представляют интерес как для России, так и для других стран. Причем значительная часть запасов еще не разведана, отмечает Александр Мазарович.
«Особенно это касается Северного Ледовитого океана, где сложные условия для исследований и добычи. Там может быть все, что угодно помимо нефти и газа, например, месторождения металлов. В частности, олова в районе Восточной Сибири или железомарганцевых конкреций. Теоретически в арктических водах могут быть и месторождения алмазов», — говорит геолог.
Совместная разработка Арктики — вопрос, стоящий на повестке российско-американских переговоров, добавил Мазарович. США проявляют интерес к Северному Ледовитому океану, и России необходимо просчитать, с одной стороны, возможности, которые дает сотрудничество с Вашингтоном в этой сфере, а с другой — потенциальные риски, объясняет эксперт.
«Это вопрос перспективы, но такие вопросы не решаются за один день, над ними надо начинать работать уже сейчас. Для этого нужна некая теоретическая “подушка”, на которую уже потом будут ложиться конкретные договоренности и проекты.
Сейчас может идти обсуждение принципиальных моментов — какие у России есть интересы в этой сфере, в чем выгода от сотрудничества и как обеспечить соблюдение вопросов безопасности», — комментирует Мазарович.
Потенциальная выгода от российско-американского сотрудничества в Арктике прежде всего в том, что стороны смогут разделить финансовые затраты. При этом необходимо координировать информацию, например, о нахождении судов в океане.
Совместная разработка ресурсов в Арктике была одной из ключевых тем встречи Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. На пресс-конференции по итогам переговоров российский президент отметил, что взаимодействие в этом направлении Москва считает актуальным. 16 октября по итогам телефонных переговоров Путин и Трамп договорились провести очередной двусторонний саммит, который состоится в Будапеште. Точную дату стороны пока не объявляли.
