Трамп раскрыл, какой конфликт оказался сложнее, чем у РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп назвал конфликт, который считает более сложным и тяжелым, чем конфликт между Россией и Украиной. Он считает, что это конфликт на Ближнем Востоке, к разрешению которого пришлось привлечь 59 стран. Об этом он заявил в прямом эфире.
«Ближний Восток намного сложнее ситуации на Украине. Мы привели к одному соглашению 59 стран», — заявил Трамп в эфире во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
Ранее Дональд Трамп уже высказывался о сложности урегулирования конфликта на Украине. Он отмечал, что изначально считал этот кризис более простым для разрешения, чем ситуацию на Ближнем Востоке.
