Трамп раскрыл, какой конфликт оказался сложнее, чем у РФ и Украины

Трамп назвал конфликт на Ближнем Востоке более тяжелым, чем украинский
Трамп указал, что для разрешения конфликта на Ближнем Востоке пришлось привлечь 59 стран
Трамп указал, что для разрешения конфликта на Ближнем Востоке пришлось привлечь 59 стран Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп назвал конфликт, который считает более сложным и тяжелым, чем конфликт между Россией и Украиной. Он считает, что это конфликт на Ближнем Востоке, к разрешению которого пришлось привлечь 59 стран. Об этом он заявил в прямом эфире.

«Ближний Восток намного сложнее ситуации на Украине. Мы привели к одному соглашению 59 стран», — заявил Трамп в эфире во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ранее Дональд Трамп уже высказывался о сложности урегулирования конфликта на Украине. Он отмечал, что изначально считал этот кризис более простым для разрешения, чем ситуацию на Ближнем Востоке.

