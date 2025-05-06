В Курганской области круглогодично работает санаторий в городе Шадринске — один из четырех здравниц региона. В нем поправляют здоровье гости из разных областей: Челябинской, Тюменской, Свердловской, Иркутской и других. Корреспондент курганской редакции URA.RU провела отпуск в санатории с ребенком дошкольного возраста. О плюсах и минусах здравницы, стоимости путевки, качестве услуг и впечатлениях — материал URA.RU.
Стоимость отдыха с лечением
Окруженный бором с вековыми соснами санаторий находится недалеко от города Шадринска Курганской области. Относится к структуре «РЖД-Здоровье». Путевку я оформила дистанционно на сайте организации, воспользовавшись предоплатой. Стоимость путевки по «Классической программе» в номере «Стандарт» на семь дней (один взрослый и ребенок) составила почти 50 тысяч рублей. Предоплата — 14,7 тысяч рублей.
Как добраться
Из Кургана в Шадринск курсируют автобусные маршруты и электропоезд. Мы поехали в будний день на утреннем рейсе микроавтобуса — стоимость билетов около 1070 рублей на двоих. От вокзала до санатория добирались на такси — 229 рублей. В санаторий прибыли чуть раньше официального времени заселения в номер (с 14:00 часов), однако из-за невысокой загруженности (конец апреля, до майских праздников) комната уже ждала гостей. После регистрации на ресепшене и оплаты основной стоимости путевки в кассе, нам предложили пройти в номер в корпусе А, а вернее найти его с помощью распечатанного плана.
Устройство санатория
Санаторий состоит из трех основных корпусов и бассейна «Посейдон». Все здания соединены теплыми переходами. На этажах размещена навигация, однако первое время ориентироваться было непросто. Лечебные кабинеты расположены в корпусах А и В на разных этажах, в том числе в подвальном помещении. Например, бюветная с минеральной водой расположена в корпусе А на первом этаже, фитобар рядом с бюветной. Лечебные ванны (водолечение) — на первом этаже корпуса В. Также в санатории есть кинотеатр (корпус А) и бар (корпус С ).
Новизной санаторий не блещет, но выглядит вполне добротно. В номере с ковровым покрытием две кровати, телевизор ЖК, старенький холодильник (мы его не включали), радиоприемник. В ванной комнате — душевая кабина с треснутым и склеенным пластиком на дверце, фен. Небольшой платяной шкаф спрятан в узком коридорчике. Полотенца, мыло и мини-версии шампуня и геля для душа оказались в прикроватных тумбочках.
Питание восторга не вызвало: блюда простые. Претензий к количеству продуктов или к приготовлению блюд не возникло. Предоставляется выбор вторых блюд и гарниров (предлагают заполнять меню-анкету). Для поджарки хлеба работал тостер.
Визит к врачу
В день пребывания в санаторий нужно посетить врача-терапевта, который назначает лечебные процедуры. В указанное время врача не оказалось на месте, ожидали около получаса. Врач была на вызове. Такие параметры, как рост и вес, врач записала с наших слов: в кабинете терапевта не оказалось весов и ростометра. Весы, как пояснила врач, некогда стояли в коридоре, но кто-то из посетителей их сломал. Также врач сразу предупредила, чтобы мы не рассчитывали на массаж — его не получить даже платно. График работы массажистов расписан. Зато бассейн нам обещали ежедневно.
После посещения терапевта идем в регистратуру — там составляют расписание процедур на каждый день. В программу включили: прием минеральной воды, фиточай (ребенку — кислородный коктейль), спелеовоздействие, ванны лекарственные лечебные (мы выбрали ламинарию), лечебное плавание в бассейне, занятие лечебной физкультурной, аэрозольтерапия (ингаляция). Процедуры эти совместные. Для ребенка дополнительно: тракционное вытяжение позвоночника (ормед-релакс) и воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия). Для взрослого — дарсонвализация (расческа с микротоками) и грязелечение (аппликация горячей грязью на колени). Процедуры длятся от 5 до 20 минут. На бассейн отводится один час.
Плюсы санатория
В санатории в будние дни работает детская студия с воспитателем. В перерывах между процедурами ребенок может находится там: мастерить поделки (бумага, пластилин) или играть с другими детьми. В комнате есть телевизор для просмотра мультфильмов, игры. Воспитатель Наталья быстро находит подход к детям, доброжелательная и внимательная. Мы из санатория привезли две поделки и оригами.
Несомненное преимущество — ежедневное купание в бассейне. В нем четыре плавательных дорожки 25 метров в длину, глубина от 80 до 180 см. Есть территория с гидромассажем, плавательный отсек для детского купания. Детям при необходимости подберут надувные нарукавники или круг. Вода хорошей степени очистки, без запаха, не оставляет неприятных ощущений на коже.
Досуг минус
Досуг в санатории не отличается большим разнообразием. Библиотека работает по будням всего один час (с 14 до 15 часов), поэтому мы в нее не смогли попасть. Но несколько книг есть в свободном доступе на стеллажах рядом с библиотекой. Прокат спортивного инвентаря (велосипеды, самокаты) находится в отдельном одноэтажном здании и работает до 16 часов, как раз до этого времени обычно проходят лечебные процедуры. Чтобы взять на прокат, например, самокат, нужно оплатить сертификат. Мы купили минимальный — 200 минут за 700 рублей. Минуты сертификата можно потратить на тренажерный зал, бильярд или тир.
Приезжают в санаторий с выступлением местные музыканты. Билеты на их концерты нужно приобретать отдельно. Также возможен выезд на спектакль Шадринского драматического театра, если наберется группа желающих.
Мнение отдыхающих
За время отдыха в санатории мы познакомились с отдыхающими из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской областей и Шадринска. Большинство отметили, что им нравится лечебная база санатория, соотношение цены и качества. Примерно за тот же уровень услуг в санаториях соседних регионов, по оценкам собеседников, путевки вышли бы дороже. Некоторые отдыхающие получили путевки бесплатно от предприятия.
Однако досуг в санатории больше ориентирован на пожилых людей, считают молодые гости. Бар, где есть в продаже слабоалкогольные напитки, работает только до 23 часов. В целом, собеседники отметили, что готовы вернуться на отдых в санаторий в следующий раз.
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