Несколько сотен тел мирных жителей могут оставаться в массовом захоронении в ЛНР

В массовом захоронении, обнаруженном в Северодонецке, могут оставаться еще более 500 тел мирных жителей. Об этом сообщил руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР Даниил Стяжкин.
«Мы предполагаем, что здесь захоронено больше 500 человек [помимо найденных ранее]», — сказал Стяжкин. Его слова приводит РИА Новости.
Стяжкин сообщил, что на данном участке захоронения тела размещались в несколько слоев, поскольку в условиях интенсивных боевых действий процесс погребения осуществлялся в спешке и сопряжен был с существенными рисками. По его словам, специалисты обратили внимание на наличие широкой и довольно глубокой траншеи, вырытой с использованием трактора. Эта траншея предназначалась для поэтапного помещения тел, что позволяло осуществлять захоронение в несколько уровней.
Летом 2024 года в Северодонецке были начаты работы по эксгумации тел из массового захоронения. С того времени было извлечено 230 останков. Для установления личности погибших сотрудники следственных органов проводят генетические судебно-медицинские экспертизы и выясняют обстоятельства и причины смерти.
