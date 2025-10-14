Школьникам подскажут, где будут высокие зарплаты через семь лет

Власти помогут сегодняшним старшеклассникам выбрать профессии, которые обеспечат им хорошие доходы в будущем. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратсессии «О реализации макроэкономической политики для устойчивого роста, снижения бедности и доходного неравенства» акцентировал внимание на профориентации и прогнозах потребности в кадрах, которые теперь составляют на семь лет. Когда молодые специалисты строят карьеру в востребованных сферах, растет экономика в целом, за счет этого растут не только зарплаты, но и пенсии, объяснили эксперты.
Спрос на трудовые ресурсы в стране остается стабильно высоким, отметил Мишустин. Уровень безработицы по итогам августа, по данным Росстата, составил 2,1%. Реальная зарплата в целом по экономике за семь месяцев выросла на 4,5%.
Повысить эффективность реального сектора и социальной сферы должен национальный проект «Производительность труда» за счет развития платформенной экономики, использования современных технологий, автоматизации и искусственного интеллекта, сказал премьер. А уровень бедности к 2030 году должен опуститься ниже 7%, для чего, в том числе началась реализация нацпроекта «Семья». На следующий год запланировано существенное увеличение его финансирования — почти до 3 трлн 240 млрд рублей.
«По поручению президента правительство последовательно повышает минимальный размер оплаты труда — темпами, опережающими инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5% и превысил 22,4 тысячи рублей. В следующем году этот тренд продолжится. МРОТ вырастет более чем на 20,5% и составит 27 093 рубля. Такая динамика будет способствовать росту уровня жизни порядка 4,5 млн работников», — сообщил глава правительства.
Государство оказывает гражданам и помощь с трудоустройством, напомнил Мишустин. Например, с сентября запущена программа профориентации обучающихся и выпускников. Ее мероприятия объединяют школы, вузы, колледжи, службы занятости и органы исполнительной власти.
Так создается единый механизм, который формирует карьерный путь учащегося от выбора профессии до трудоустройства.
«Формируем и прогноз перспективной потребности в кадрах. Причем, если раньше оценивалась ситуация на пять лет, то теперь — на семь, что позволяет выстроить более долгосрочные модели и планировать ресурсы. Кроме того, совершенствуем целевое обучение», — добавил премьер.
Также повышается эффективность службы занятости. До конца этого года власти планируют модернизировать около 1,4 тысячи центров. А полностью завершить обновление намерены к 2028 году, уточнил Мишустин.
«Будем и в дальнейшем по всей стране создавать условия для того, чтобы граждане могли строить карьеру и получать достойную заработную плату», — подчеркнул глава правительства.
Когда люди получают актуальные для современной экономики профессии, это не только позволяет им самим в перспективе больше зарабатывать. На уровень доходов в целом по стране такое соответствие спроса и предложения на рынке труда тоже влияет, говорит заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.
«Когда молодые люди осознанно выбирают профессию, спроса на которую нет, это редко происходит осознанно, потому что они хотят заниматься именно этим. В основном у них и у родителей просто нет четкого представления, какие перспективы даст тот или иной выбор, какие доходы в этой сфере, каковы возможности для карьерного роста. Все хотят иметь работу, которая не только интересна, но и будет устраивать по зарплате.
Поэтому и профориентация, и прогнозирование, и другие меры, которые принимает государство, в целом призваны повысить уровень доходов в стране», — говорит экономист.
Еще предстоит преодолеть стереотипы, связанные с выбором профессии, добавил Цыганов. Например, многие родители и сами подростки думают, что им нужно выбирать между средним техническим образованием и высшим. Но после колледжа можно поступить в вуз и стать инженером, а потом и руководителем предприятия. Человек может, работая на заводе, параллельно продолжать обучение для будущего карьерного роста, сказал эксперт.
Чтобы рост экономики ускорился, ее нужно обеспечить кадрами для тех отраслей, которые это ускорение дают, комментирует главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Шмелев. А это в первую очередь высокотехнологичные направления, для работы в которых нужна соответствующая квалификация. А учитывая, что обучение будущих специалистов занимает несколько лет, государство строит прогнозы наперед.
«Долгое время после распада СССР считалось, что бизнес должен сам позаботиться о подготовке кадров для себя. Сейчас государство берет на себя ответственность за это. Если будут обеспечены специалистами ключевые отрасли, от которых зависят темпы развития экономики, это не только повысит доходы самих этих людей и их семей.
Вопрос стоит шире: государству нужно повышать еще и пенсии. А сделать это можно, только увеличив доходы бюджета, для чего не обойтись без тех самых кадров для сфер, ускоряющих рост ВВП», — объяснил Шмелев.
Важно, чтобы молодые специалисты, которые заканчивают обучение, оказывались востребованными не только в целом в стране, но и своих регионах, подчеркнул руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков. Многое зависит от губернаторов и их команд.
«У всех регионов разная специфика и различные потребности в кадрах. Чтобы специалисты из них не уезжали, должна быть четкая стыковка между субъектами РФ и федеральным центром. Прогноз востребованности профессий формируется, в том числе на основе тех данных, которые идут из регионов, чтобы обеспечить предприятия местными кадрами», — резюмировал собеседник URA.RU.
