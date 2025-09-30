«Тело не нашли»: загадочное убийство девочки в Талице в 1999 году обросло слухами

История таинственной пропажи и убийства девятилетней девочки в 1999 году в поселке Кузнецовском Талицкого района (Свердловская область) обросла множеством версий и слухов. За время расследования уголовного дела у следствия было несколько подозреваемых. Месяц назад под стражу попал Игорь Рухлов, который категорически отрицает свою вину. О новых подробностях этой запутанной истории — в материале URA.RU.
Как пропала девочка
По данным регионального СУ СК, девятилетняя девочка ушла из дома 7 августа 1999 года. И больше не вернулась. Родные забили тревогу, в поселке развернулись масштабные поиски. Однако сыщики не смогли найти ее. «По одной из версий, семья могла уйти в лес за ягодами, а ребенка оставили дома. Однако она не стала сидеть на месте и позже тоже ушла в лес. Когда девочка встретилась с родными, то ее прогнали домой. После этого она пропала», — сказал источник URA.RU, близкий к силовой среде.
Убийство и суд
Свердловский Следком привел другую версию пропажи девочки. По мнению следователей, злоумышленник похитил ребенка и расправился с ней, потому что она была свидетелем по уголовному делу. Малышка якобы дала обличающие показания на двоих жителей, которые ранее убили мужчину. Из мести от школьницы избавились, считает СК.
Источник URA.RU рассказал подробности убийства мужчины. По его словам, в 1999-м он якобы изнасиловал женщину. Когда ее сын узнал об этом, решил отомстить. «Он взял на подмогу друга. Вместе они затолкали предполагаемого насильника в машину и увезли, с ним расправились с помощью топора», — рассказал собеседник агентства.
СК считает, что раз Рухлов якобы дружил с убийцами, то мог опасаться уголовного преследования в отношении себя. По словам источника, мужчины все равно были осуждены. «На самом деле Рухлов был знаком с ними, но не близко. Ему не было смысла помогать им и опасаться за себя, так как он не имел отношения к этому преступлению. Версия о мотиве Рухлова, что пропавшая девочка в дальнейшем могла указать на него, нелогична. В материалах того дела нет никаких показаний против него», — отметил собеседник.
Задержание Рухлова
Игоря задержали 21 августа этого года, когда он находился дома с семьей. Однако в 2019-м силовики уже опрашивали его и проверяли показания. Тогда претензий к нему не возникло. Сейчас же суд поместил Рухлова под стражу, основываясь на его первоначальных признательных показаниях, от которых сейчас он отказался.
Как пояснил источник, данные показания Рухлов мог дать под давлением и угрозами электрошокером. На его теле нашли ушибленные ссадины на ногах и плече (медзаключение есть в распоряжении URA.RU). Сейчас Игорь не согласен с обвинением и отрицает его. «Рухлова якобы заставляли показывать на камеру различные места мнимого захоронения. Однако тело пропавшей девочки до сих пор не нашли», — добавил собеседник агентства.
До задержания Игорь работал на частном предприятии в Первоуральске и воспитывал детей. Ранее он отбывал заслуженное наказание в местах лишения свободы за разные преступления.
Версии и слухи
Версия о причастности Рухлова к убийству возникла в 2019 году, когда одна из местных жительниц стала говорить о том, что якобы видела, как он в 1999-м забрал девочку из песочницы и унес ее за дом, к овощным ямам. Однако сразу же после пропажи она никому не рассказала об этом, хотя лично участвовала в поисках. Силовики допросили ее гораздо позже. Сейчас женщины уже нет в живых, но ее показания остались, отметил источник. Кроме того, в том же 1999-м по подозрению в убийстве ребенка арестовывали ее старшую сестру, признавшуюся в убийстве и сожжении тела. «Она не менее месяца просидела в СИЗО, а потом ее отпустили в связи с тем, что останки тела не удалось найти. Скорее всего, ее отпустили, потому что не удалось собрать доказательную базу», — пояснил собеседник.
Подозрения падали и на женщину, которую изнасиловал мужчина. Мама пропавшей девочки говорила, что эта женщина могла убить ее ребенка из мести за своего осужденного сына, отметил источник. По его словам, мать девочки якобы регулярно получала угрозы от нее. «Семья воспринимала угрозы серьезно. Детей боялись отпускать на улицу. Также был свидетель, которому эта угрожавшая женщина якобы признавалась, что знает, кто убил девочку. Но она не стала сообщать ему имя убийцы, а позднее отравилась», — заявил источник.
Другим подозреваемым в глазах односельчан был сосед девочки. Однажды он поругался с ее мамой, а потом стал угрожать ей. После этих событий школьница пропала. «Сыщики находили следы с кровью в разных местах, в том числе у соседей. Но не смогли идентифицировать с ДНК ребенка», — заключил собеседник агентства. Расследование уголовного дела продолжается.
