Трамп сообщил о встрече с Си Цзиньпином в ближайшем будущем

Трамп хочет встретиться с лидером КПН для заключения «справедливой сделки»
Трамп хочет встретиться с лидером КПН для заключения «справедливой сделки»

Лидер США Дональд Трамп сообщил о планировании встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом он рассказал в интервью.

«Я думаю, что у нас все будет хорошо с Китаем, но мы должны заключить справедливую сделку», — сказал президент телеканалу Fox News.

Трамп планирует встретиться также с президентом России Владимиром Путиным. Об этом они договорились 16 октября во время телефонного разговора. Саммит должен пройти в Будапеште, однако точная дата еще не определена. Все, что известно о предстоящих переговорах России и США — в отдельном сюжете URA.RU.

