На пункте Верхний Ларс изъяли тысячу блоков сигарет на 1,3 млн рублей

На пункте пропуска Верхний Ларс пресекли крупную попытку контрабанды табачных изделий на российской границе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления. В пункте был задержан пассажирский автобус, прибывший из Грузии. В тайниках транспортного средства обнаружили почти тысячу блоков сигарет на сумму свыше 1,3 миллиона рублей.
По сведениям ведомства, проверка автобуса выявила тщательно оборудованные тайники — полости под полом и за обшивкой потолка в салоне. Там находились 986 блоков немаркированных сигарет общим весом 600 килограммов. Нарушителем оказался 51-летний гражданин иностранного государства. Как пояснил мужчина, он спрятал табачные изделия в обшивке автобуса на территории Армении и намеревался ввезти их в Россию для личных нужд.
Транспортное средство и партия сигарет изъяты. В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Как подчеркнули в ведомстве, подобные действия наказываются лишением свободы на срок до пяти лет либо штрафом до одного миллиона рублей.
Ранее Северо-Кавказская оперативная таможня пресекла попытку незаконного ввоза на территорию России более 10 килограммов сибутрамина — вещества, запрещенного к обороту в РФ и используемого для снижения массы тела. Сотрудники таможни обнаружили и изъяли крупную партию препарата, направленную в адрес 28-летнего гражданина России. Запрещенное вещество было отправлено почтовой пересылкой из одной из стран Центральной Азии.
