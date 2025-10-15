На пункте Верхний Ларс изъяли тысячу блоков сигарет на 1,3 млн рублей

Почти тысячу блоков сигарет обнаружили таможенники
Почти тысячу блоков сигарет обнаружили таможенники

На пункте пропуска Верхний Ларс пресекли крупную попытку контрабанды табачных изделий на российской границе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления. В пункте был задержан пассажирский автобус, прибывший из Грузии. В тайниках транспортного средства обнаружили почти тысячу блоков сигарет на сумму свыше 1,3 миллиона рублей.

«Почти тысячу блоков сигарет на 1,3 миллиона рублей обнаружили таможенники в тайнике автомобиля. Тайник с контрабандными сигаретами обнаружили североосетинские таможенники в пассажирском автобусе, прибывшем из Грузии через пункт пропуска Верхний Ларс», — рассказала URA.RU в пресс-службе.

По сведениям ведомства, проверка автобуса выявила тщательно оборудованные тайники — полости под полом и за обшивкой потолка в салоне. Там находились 986 блоков немаркированных сигарет общим весом 600 килограммов. Нарушителем оказался 51-летний гражданин иностранного государства. Как пояснил мужчина, он спрятал табачные изделия в обшивке автобуса на территории Армении и намеревался ввезти их в Россию для личных нужд.

Транспортное средство и партия сигарет изъяты. В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Как подчеркнули в ведомстве, подобные действия наказываются лишением свободы на срок до пяти лет либо штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее Северо-Кавказская оперативная таможня пресекла попытку незаконного ввоза на территорию России более 10 килограммов сибутрамина — вещества, запрещенного к обороту в РФ и используемого для снижения массы тела. Сотрудники таможни обнаружили и изъяли крупную партию препарата, направленную в адрес 28-летнего гражданина России. Запрещенное вещество было отправлено почтовой пересылкой из одной из стран Центральной Азии.

