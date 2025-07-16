Паслер назвал сроки начала строительства метро в Екатеринбурге

Метро в Екатеринбурге начнут строить после того, как закончится спецоперация на Украине. Такие сроки выдвинул врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на «Уральском медиафоруме».
«Я поднимал эту тему в разговоре с президентом. В общем-то понимаю, что нам эту задачу можно решить, но надо ее решать вместе с федеральным центром, потому что это дорого и это совместная программа по развитию территорий. Будем ли мы ей дальше заниматься? У нас вариантов нет, это нужно делать. Будет ли поддержка федеральная? Я думаю, что со временем будет. Сегодня есть главная задача, над которой работает вся страна. Решим ее, возможно, будет и реализация таких крупных инфраструктурных проектов», — пояснил Паслер. Строительство одной станции будет стоить около 35-40 млрд рублей.
Летом 2024-го мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и его заместитель Рустам Галямов прорабатывали два сценария расширения метрополитена. Первый — продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Крайний раз Галямов заявлял, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы.
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