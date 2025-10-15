Аудитория MAX превысила население Канады

Число пользователей российского мессенджера MAX превысило 45 миллионов, что больше населения Канады (41 миллион человек по данным за 2024 год). Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».
«Аудитория Мax превысила 45 млн человек», — говорится в сообщении. Кроме того, в этом месяце среднесуточный охват достиг 18,2 миллиона пользователей. Рекорд был побит 7 и 10 октября, тогда мессенджер посетили 21 миллион пользователей за сутки.
По данным компании, с момента запуска было отправлено свыше трех миллиардов сообщений, совершено более 700 миллионов звонков и создано 6,5 миллиона чатов. С конца августа пользователи направили более 20 миллионов видеокружков, которые особенно востребованы у аудитории до 17 лет.
Также с 15 сентября в MAX доступна функция создания цифрового ID — электронного аналога документов для подтверждения возраста и статуса. Сейчас с помощью Цифрового ID можно подтвердить возраст на кассах самообслуживания в 170 магазинах крупнейших сетей: «Магнит», Х5 и «ВкусВилл».
MAX — российский мессенджер с поддержкой чатов, звонков, денежных переводов, мини-приложений и чат-ботов. Приложение внесено в реестр отечественного ПО и доступно на всех основных платформах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.