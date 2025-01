Помогает ли витамин С от простуд и почему может вызвать рак — отвечает врач

Профессор Кривцова: бесконтрольный прием витамина С может привести к онкологии

Витамин С обладает противовирусными свойствами, а значит, полезен для организма в период лечения простуды и гриппа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бесконтрольный прием витамина С, который многие называют главным борцом с простудой, может привести к онкологии. Как правильно принимать этот популярный витамин, чтобы получить максимальную пользу и не навредить здоровью, URA.RU рассказала терапевт, нутрициолог, профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. Витамин С: биохимическая природа и функции Аскорбиновая кислота — это органическое соединение, родственное глюкозе. Существует две основные формы витамина С: L-аскорбиновая кислота (основная биологически активная форма) и L-дегидроаскорбиновая кислота (окисленная форма, которая также обладает биологической активностью, но в меньшей степени). Витамин C является мощным антиоксидантом, то есть он защищает клетки от повреждения свободными радикалами, которые образуются в результате нормальных метаболических процессов и воздействия окружающей среды (например, загрязнение воздуха, курение). Витамин С участвует во многих биохимических процессах в организме, в том числе: Синтез коллагена: Коллаген — основной структурный белок соединительной ткани, необходимый для здоровья кожи, костей, хрящей, сухожилий и кровеносных сосудов. Витамин C играет ключевую роль в образовании и поддержании коллагена.

Коллаген — основной структурный белок соединительной ткани, необходимый для здоровья кожи, костей, хрящей, сухожилий и кровеносных сосудов. Витамин C играет ключевую роль в образовании и поддержании коллагена. Поддержка иммунной системы: Витамин C способствует укреплению иммунитета, увеличивая производство белых кровяных телец и повышая их активность в борьбе с инфекциями.

Витамин C способствует укреплению иммунитета, увеличивая производство белых кровяных телец и повышая их активность в борьбе с инфекциями. Антиоксидантная защита: Как мощный антиоксидант, витамин C защищает клетки от окислительного стресса, снижая риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и нейродегенеративные заболевания.

Как мощный антиоксидант, витамин C защищает клетки от окислительного стресса, снижая риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и нейродегенеративные заболевания. Улучшение усвоения железа: Витамин C способствует усвоению негемового железа (железа растительного происхождения), что особенно важно для вегетарианцев и веганов.

Витамин C способствует усвоению негемового железа (железа растительного происхождения), что особенно важно для вегетарианцев и веганов. Заживление ран: Витамин C необходим для процесса заживления ран и восстановления тканей.

Как витамин С влияет на иммунитет: механизм действия «Витамин C — это водорастворимый витамин, что означает его быстрое всасывание и способность легко проникать через тканевые барьеры, достигая мембран клеток, — рассказала URA.RU кандидат медицинских наук, профессор Кривцова. — Благодаря этому он активно воздействует на клеточный иммунитет. Общепринято считать, что в первые часы заболевания, в момент дебюта вирусной инфекции, прием „ударной" дозы витамина C, составляющей около 1000 миллиграммов, может оказать положительное влияние на организм, активизируя его защитные силы». «При первых признаках простуды в первые 1-3 суток витамин С может помочь организму справиться с болезнью. Однако после этого, особенно при вирусных инфекциях, стимуляция иммунитета может пойти по непредсказуемому сценарию, приводя к осложнениям, как это было в некоторых случаях с ковидной инфекцией», — отметила специалист. Однако, если организм не справляется самостоятельно, если симптомы ухудшаются, нарастают или появляются новые проявления, то самолечение высокими дозами витамина С может быть опасным. «Необходимо понимать, что в данном случае, аллергическая реакция на витамин С может оказаться более серьезным осложнением, чем сама простуда», — предупреждает Кривцова. «Все вещества, поступающие в наш организм, будь то еда, биологически активные добавки, витамины или лекарственные препараты, обладают не только эффективностью, но и потенциальными рисками, — подчеркивает доктор. Чем опасен бесконтрольный прием витамина С Избыток витамина C может вызвать расстройство желудка, диарею, тошноту и образование камней в почках у людей, склонных к мочекаменной болезни. А также онкологию. «Нельзя подходить к вопросу о дозировке витамина С, опираясь на общие, усредненные рекомендации, — подчеркнула Кривцова. — Витамины в высоких дозах, помимо стимуляции процессов регенерации и омоложения, могут также стать причиной неконтролируемого деления клеток, что, в свою очередь, может привести к развитию различных онкологических заболеваний. Именно поэтому главный принцип в медицине — „не навреди". Самолечение абсолютно недопустимо. Некорректный прием витамина С может вызывать серьезные побочные эффекты, в том числе острые аллергические реакции». Существуют разные виды дозировок: Профилактические дозы: как правило, небольшие, их назначают для поддержания необходимого уровня витамина в организме, учитывая индивидуальные особенности и отсутствие побочных эффектов. Они часто встречаются в мультивитаминных комплексах и используются в монопрепаратах, например, для лечения цинги. Также их нужно принимать жителям северных регионов. Однако, по словам врача, даже малые дозы у людей, склонных к аллергии, могут вызвать тяжелую реакцию.

как правило, небольшие, их назначают для поддержания необходимого уровня витамина в организме, учитывая индивидуальные особенности и отсутствие побочных эффектов. Они часто встречаются в мультивитаминных комплексах и используются в монопрепаратах, например, для лечения цинги. Также их нужно принимать жителям северных регионов. Однако, по словам врача, даже малые дозы у людей, склонных к аллергии, могут вызвать тяжелую реакцию. Терапевтические дозы: используются для лечения заболеваний. Как правило, начинаются от 1000 мг.

применяются для достижения определенных эффектов, например, в спорте высоких достижений, и могут быть значительно выше терапевтических. По словам эксперта, определить оптимальную дозировку может только специалист, после детальной консультации, сбора анамнеза и учета всех индивидуальных особенностей организма. Витамин С и простуда: что говорят исследования О том, как влияет витамин С на простуду, ученые спорят до сих пор. Несмотря на то, что большинство исследований не подтверждают его эффективность в предотвращении простуды у среднестатистического человека, некоторые ученые настаивают на его потенциальной пользе в определенных ситуациях. Одно из известных и крупных исследований по теме влияния витамина на здоровье проводил химик из США, дважды лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг. Американец один из первых заявил о сверхсиле «цитрусового витамина». Он заявлял, что регулярный прием сверхдозы витамина С (свыше 3 000 мг в день при норме 100 мг) — верный способ не только успешно справляться с инфекциями, но и перестать опасаться более серьезных заболеваний, таких как рак или патологии сердца. В 2013 году в США провели большое исследование, в котором участвовало более чем 11 тысяч человек. Оно выявило, что если спортсмены принимают по 200 мг витамина С каждый день, то их шансы заболеть простудой уменьшаются вдвое, несмотря на то, что это количество больше, чем обычно рекомендуется взрослым. Однако для тех, кто не занимается интенсивными физическими нагрузками, ежедневное потребление витамина С не уменьшало вероятность заболевания. Тем не менее, было установлено, что прием более 200 мг витамина С в день сокращает продолжительность простуды примерно на 8% у взрослых и на 14% у детей, что в среднем сокращает длительность болезни примерно на один день. «Сегодня заметно сократилось количество зарубежных исследований, касаемых эффективности витамина С. Зато выросло количество российских, что очень важно, так как позволяет нам оценивать эффективность препаратов, исходя из индивидуальных особенностей славянского генотипа», — отметила Кривцова. По мнению специалиста, большая проблема сегодня — разнообразие производителей, представленных на рынке фармацевтических препаратов. Полки аптек заполнены продукцией от крупных фармацевтических компаний, использующих качественное сырье, до препаратов, произведенных в условиях, далеких от стандартов. «Именно поэтому клинические исследования сегодня имеют широкий спектр результативности. Это большая проблема, и ограничение на рынок некачественных препаратов должна вводить система здравоохранения», — уверена доктор. Кроме того, профессор Кривцова подчеркнула, что в связи с новыми инфекционными ландшафтами, которые постоянно меняются, различные препараты, стимулирующие иммунитет, могут нанести больше вреда, чем пользы. Продукты с высоким содержанием витамина C и добавки: плюсы и минусы «Идеальным вариантом было бы получать витамин С из продуктов питания, но, к сожалению, из-за ухудшения экологической ситуации и изменений в составе продуктов это стало затруднительным, — говорит врач. — Количество витаминов, которое наши бабушки получали из пищи, сегодня получить не так просто». Тем не менее, профессор Кривцова отметила, что существуют продукты с высоким содержанием витамина C: Цитрусовые: лимоны, апельсины (но стоит помнить о возможности аллергических реакций)

лимоны, апельсины (но стоит помнить о возможности аллергических реакций) Шиповник: один из лидеров по содержанию витамина С.

один из лидеров по содержанию витамина С. Киви: более безопасен в плане аллергии, чем цитрусовые.

более безопасен в плане аллергии, чем цитрусовые. Сладкий перец: особенно красного цвета.

особенно красного цвета. Чеснок: содержит витамин С и фитонциды.

содержит витамин С и фитонциды. Ягоды: черная и красная смородина, клубника, клюква и другие.

особенно квашеная, так как в процессе брожения образуются дополнительные биобактерии, которые улучшают усвояемость витамина С и повышают антибактериальный эффект. Что касается приема витамина С в виде добавок, то профессор подчеркивает, что их прием должен быть обоснованным. «Необходимо учитывать качество производителя, его честность и сырье, которое он использует. Витамин витамину рознь», — предупреждает Кривцова. Как избежать недостатка витамина C в организме: общие рекомендации Профессор дала несколько общих рекомендаций для поддержания нормального уровня витамина С в организме: Избегать жизни в регионах с суровым климатом, таких как Крайний Север (прежде всего, из-за ограниченного доступа к свежим продуктам)

таких как Крайний Север (прежде всего, из-за ограниченного доступа к свежим продуктам) Не питаться монопродуктами. «Я очень тревожусь за людей, которые увлекаются белково-жировой диетой и забывают об углеводах. Они лишают себя не только витамина С, но и полезных веществ, которые содержатся в растительных продуктах», — отметила эксперт.

Следить за качеством слизистых. Недостаток витамина С ухудшает их состояние. Принимать витамин С в разумных пределах, не допуская передозировки.

