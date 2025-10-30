Что ждет землян: какой силы будет магнитная буря 31 октября 2025

Прогноз магнитной бури на 31 октября Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Согласно данным, опубликованным специалистами Лаборатории солнечной астрономии, 31 октября 2025 года прогнозируется геомагнитное возмущение низкой интенсивности. Обстановка становится более сложной, в связи с чем людям, чувствительным к изменениям погодных и геофизических факторов, рекомендуется проявлять осторожность и придерживаться профилактических советов. Подробнее о прогнозе — в материале URA.RU.

Солнечные вспышки в конце октября 2025

За прошедшие двое суток уровень солнечной активности оставался низким. Согласно данным за 48 часов наблюдений, вспышек класса М и Х на Солнце зарегистрировано не было. Единственный заметный эпизод имел место накануне, 28 октября 2025 года, в 19:26 по московскому времени — тогда была зафиксирована вспышка класса С1.6, которую специалисты отнесли к категории стандартных солнечных явлений.

29 октября на Солнце не зарегистрировано ни одного события класса С или выше. Второй день подряд не отмечено ни одной вспышки соответствующей интенсивности. Согласно информации за последние 48 часов, индекс солнечной активности остается на среднем уровне, не свидетельствуя о вероятности значительных изменений в ближайшее время.

Хотя в настоящее время активность на поверхности Солнца остается низкой, согласно данным прогностических моделей, уже завтра возможны геомагнитные возмущения, обусловленные изменениями в структуре солнечного ветра. Подобные явления могут возникать не только вследствие наблюдаемых вспышек, но и из-за корональных выбросов массы либо поступления быстрых потоков солнечной плазмы.

Прогноз магнитной бури 31 октября 2025

По данным прогноза, подготовленного Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность того, что 31 октября 2025 года произойдет полномасштабная магнитная буря, оценивается в 31%. Вероятность возникновения менее выраженных геомагнитных возмущений составляет 40%, в то время как шансы на полностью спокойное состояние магнитосферы оцениваются в 29%.

Как ожидается, в ближайшие часы индекс геомагнитной активности Kp поднимется до уровня 4, что указывает на стабильное состояние магнитосферы. Напомним, возмущения в магнитосфере начинают наблюдаться при значении Kp от 4, а магнитные бури фиксируются при индексе 5 и выше.

Анализ дополнительных параметров указывает на относительную стабильность ситуации: прогнозируемое значение Ap-индекса на завтра составляет 12, а уровень потока солнечного радиоизлучения F10.7 оценивается в 130. Эти показатели свидетельствуют о том, что даже при дальнейшем развитии событий воздействие останется незначительным и в основном ограничится полярными регионами.

Как геомагнитные бури влияют на организм

Геомагнитные бури представляют собой масштабные колебания магнитосферы нашей планеты, спровоцированные всплеском солнечной активности. В периоды, когда на Солнце фиксируются мощные вспышки или выбросы плазмы из короны, в сторону Земли устремляется поток ионизированных частиц. Сталкиваясь с земным магнитным полем, эта энергия вызывает его резкую нестабильность, порождая возмущения, которые регистрируются даже на поверхности.

Интенсивность этих явлений классифицируется по шкале планетарного индекса Kp, где 0 соответствует полному спокойствию, а 9 — экстремальной буре. Уже при показателе 5 начинается магнитная буря, способная вызывать перебои в работе спутников, систем навигации и энергосетей. Однако наиболее заметно она сказывается на самочувствии людей, подверженных метеозависимости.

В дни геомагнитной активности критически важно минимизировать нагрузки

Пики геомагнитной нестабильности приходятся на фазы максимальной активности Солнца, повторяющиеся в одиннадцатилетнем цикле. Врачебная статистика в такие периоды фиксирует увеличение обращений пациентов с жалобами на мигрени, нарушения сна и нестабильность артериального давления.

Механизм влияния на здоровье связан с дестабилизацией естественных биоритмов. Организм реагирует на флуктуации магнитного поля упадком сил, повышенной утомляемостью, немотивированной раздражительностью или, наоборот, сонливостью. Нередко наблюдаются вегетативные расстройства: головокружения, тахикардия, бессонница. Наибольший риск возникает для лиц с гипертонией и патологиями сердечно-сосудистой системы.

Психоэмоциональная сфера также подвержена влиянию: может снижаться способность к концентрации, обостряться чувство тревоги, нарастать нервное напряжение. Именно поэтому в дни геомагнитной активности критически важно минимизировать нагрузки и сознательно беречь психологический ресурс.

Как помочь себе во время магнитных бурь

Даже при прогнозе умеренной геомагнитной активности на 31 октября, людям с повышенной метеочувствительностью рекомендуется придерживаться щадящего режима.