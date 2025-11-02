Логотип РИА URA.RU
США вспомнили о давно забытой военной базе вблизи Венесуэлы после угроз Трампа

Reuters обратил внимание на признаки военного плацдарма США вблизи Венесуэлы
02 ноября 2025 в 20:14
США готовятся модернизировать военную базу в Венесуэле, отмечает Reuters

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американские военные начали модернизацию военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, закрытой более двух десятилетий назад. Военные эксперты отмечают, что США готовятся к длительным операциям в Карибском бассейне, в том числе против Венесуэлы, с которой в настоящий момент конфликтует президент США Дональд Трамп из-за ситуации с наркотрафиком, обещая ударитиь по суше. Об этом сообщает Reuters.

«Военные США модернизируют давно заброшенную бывшую военно-морскую базу времен холодной войны в Карибском море, что свидетельствует о подготовке к длительным операциям, которые могут помочь в поддержке возможных действий на территории Венесуэлы», — передают журналисты на основе анализа спутниковых снимков. 

Согласно спутниковым фотографиям, работы на базе начались еще 17 сентября 2024 года. В частности, было заменено покрытие рулежных дорожек, ведущих к взлетно-посадочной полосе.

Причем ранее в аэропорт имени Рафаэля Эрнандеса, второй по загруженности гражданский аэропорт в Пуэрто-Рико, к середине октября американские военные перевезли средства связи и мобильную диспетчерскую вышку. Такое оборудование обычно используется для координации наращивания воздушных судов в зонах боевых действий или после стихийных бедствий, отмечает Reuters.

Напряженность в Карибском регионе обострилась после заявления президента США Дональда Трампа от 23 октября о возможных наземных операциях американских вооруженных сил против наркокартелей в Латинской Америке. В ответ на появление американского военного корабля в территориальных водах и разрешение властей Тринидада и Тобаго на проведение совместных учений с США, Венесуэла приостановила газовые договоренности с островным государством и привела свои силы обороны в состояние повышенной готовности. Конфликт между Штатами и Венесуэлой развился на почве наркотрафика, который, по мнению Трампа, идет в сторону США. 

