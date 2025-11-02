Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз технической серы

Кабмин ввел временный мораторий на вывоз технической серы Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны технической серы. Эта мера введена для стабилизации внутреннего рынка сырья, необходимого для производства минеральных удобрений. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

«В России введен временный запрет на вывоз отдельных видов серы. Согласно подписанному постановлению, ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы. Оно будет действовать по 31 декабря 2025 года», — сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что решение позволит сохранить действующие объемы производства минеральных удобрений и обеспечить продовольственную безопасность страны. Вместе с тем, введенные ограничения не затронут поставки технической серы в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию. Также исключения сделаны для вывоза серы в рамках оказания гуманитарной помощи, международных транзитных перевозок и для обеспечения работы российских организаций на архипелаге Шпицберген.

Продолжение после рекламы