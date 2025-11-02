Еврейские общины не приняли объяснений муфтия Чечни о словах про врагов Аллаха

Еврейскую общину задели слова муфтия о «врагах» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Федерация еврейских общин России не приняла объяснения главы духовного управления мусульман Чеченской Республики Салаха-Хаджи Межиева о «врагах Аллаха». Об этом рассказал руководитель департамента общественных связей общин Борух Горин.

«Мы не услышали никаких объяснений. Вместо объяснений своих слов [муфтием] было сказано, что все все неправильно поняли, и на самом деле ничего не было, и это все придумали сатанисты. Это мы, конечно, не принимаем», — заявил Горин РБК.

Главный раввин Российской Федерации Берл Лазар выступил с резкой критикой заявления муфтия о том, что «издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм». Данное утверждение было сделано муфтием в ходе ток-шоу «Чеченская история. Война и мир». Раввин охарактеризовал эти слова как оскорбительные для всего еврейского сообщества и представителей иудаизма.

