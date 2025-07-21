ФСБ вернулась в банк «Снежинский» по делу о миллиардных хищениях

В декабре 2024 года сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР, вместе с комиссией Центробанка РФ зашли в банк «Снежинский», принадлежащий бывшему вице-губернатору области Игорю Сербинову. Дело касалось миллиардных хищений, выделенных кредитной организации в рамках господдержки многодетным семьям для погашения ипотечных займов. Сегодня задержано минимум два менеджера банка. Что известно об уголовных делах — в материале URA.RU.
Миллиардные хищения
Следственные действия в банке начались в декабре 2024 года. Силовики изымали документы и компьютеры, допрашивали сотрудников и руководство, в частности Федора Богданчикова. Поводом стал вскрывшийся факт миллиардных хищений.
Аппетиты растут
В марте сумма хищений выросла. Было установлено, что была похищена основная часть из полученных в рамках господдержки многодетных семей 8 млрд рублей. Снова проводили изъятие документов, опрашивали персонал и руководство.
Первый задержанный сотрудник
Первым сотрудником, задержанным по делу о хищениях в банке «Снежинский», стал начальник отдела кредитования Алексей Копейкин. Сейчас он находится в СИЗО и отрицает свою причастность к инкриминируемым событиям.
Business, Goodbye
На фоне уголовных дел Сербинов начал избавляться от бизнеса. В декабре 2024 года (как раз тогда были возбуждены уголовные дела по факту хищения в банке — прим. URA.RU) он вышел из состава учредителей компании «Фомлайн», занимающейся торговлей. В феврале 2025 года была начата процедура ликвидации компании «Гамма», которая специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Также бывший чиновник оперативно продал свою долю в компании «Равис — птицефабрика Сосновская». Сейчас у него остались только ООО «Профит» (не приносит выручки) и ООО «Л-Авто», которой управляет внук Евгений (в компании числится один сотрудник).
Задержан человек Сербинова
Сотрудники УФСБ по региону 21 июля задержали главу правления банка, человека Сербинова — Богданчикова. В следственном комитете в его отношении возбуждено уголовное дело по факту коммерческого подкупа.
По данным URA.RU, Богданчиков систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в «ДОМ.РФ» документов с целью получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств по поддержке многодетных семей. З все время, по предварительным данным, он получил 19 млн рублей. Сейчас изучается версия, что именно Богданчиков стоял во главе преступной схемы, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц, что привело к хищению более 1 млрд рублей из средств АО «Банк ДОМ.РФ».
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