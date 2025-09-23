Во Франции потребовали экспертизы для подтверждения пола жены Макрона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Журналистка из США потребует от жены Макрона подтвердить пол
Журналистка из США потребует от жены Макрона подтвердить пол Фото:

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила о намерении потребовать независимую медицинскую экспертизу для супруги президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит Макрон, чтобы установить ее первоначальную половую принадлежность. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Это не Франция, где Брижит и Эммануэль Макрон могут делать, что захотят. Сбор доказательства по требованию суда не позволяет Брижит просто „предоставить“ их. Мы собираемся потребовать у Брижит прохождения проверки у независимого врача. Мы хотим доступа к ее медицинской карте», — заявила Оуэнс, передает Daily Mail.

Ранее адвокат Макронов Том Клэр сообщил о готовности предоставить суду США фотографии и научные заключения, подтверждающие, что Брижит Макрон родилась женщиной. Несмотря на это, Оуэнс через суд намерена настаивать на независимой экспертизе.

Ранее Макрон и его супруга подали иск о клевете против американской журналистки Кэндис Оуэнс в суд штата Делавэр (США) из-за ее публичных заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной. В судебных документах Эммануэль Макрон подробно описал историю знакомства с будущей супругой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила о намерении потребовать независимую медицинскую экспертизу для супруги президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит Макрон, чтобы установить ее первоначальную половую принадлежность. Об этом сообщает издание Daily Mail. «Это не Франция, где Брижит и Эммануэль Макрон могут делать, что захотят. Сбор доказательства по требованию суда не позволяет Брижит просто „предоставить“ их. Мы собираемся потребовать у Брижит прохождения проверки у независимого врача. Мы хотим доступа к ее медицинской карте», — заявила Оуэнс, передает Daily Mail. Ранее адвокат Макронов Том Клэр сообщил о готовности предоставить суду США фотографии и научные заключения, подтверждающие, что Брижит Макрон родилась женщиной. Несмотря на это, Оуэнс через суд намерена настаивать на независимой экспертизе. Ранее Макрон и его супруга подали иск о клевете против американской журналистки Кэндис Оуэнс в суд штата Делавэр (США) из-за ее публичных заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной. В судебных документах Эммануэль Макрон подробно описал историю знакомства с будущей супругой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...