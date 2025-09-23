Во Франции потребовали экспертизы для подтверждения пола жены Макрона

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила о намерении потребовать независимую медицинскую экспертизу для супруги президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит Макрон, чтобы установить ее первоначальную половую принадлежность. Об этом сообщает издание Daily Mail.
«Это не Франция, где Брижит и Эммануэль Макрон могут делать, что захотят. Сбор доказательства по требованию суда не позволяет Брижит просто „предоставить“ их. Мы собираемся потребовать у Брижит прохождения проверки у независимого врача. Мы хотим доступа к ее медицинской карте», — заявила Оуэнс, передает Daily Mail.
Ранее адвокат Макронов Том Клэр сообщил о готовности предоставить суду США фотографии и научные заключения, подтверждающие, что Брижит Макрон родилась женщиной. Несмотря на это, Оуэнс через суд намерена настаивать на независимой экспертизе.
Ранее Макрон и его супруга подали иск о клевете против американской журналистки Кэндис Оуэнс в суд штата Делавэр (США) из-за ее публичных заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной. В судебных документах Эммануэль Макрон подробно описал историю знакомства с будущей супругой.
