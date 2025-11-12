Магнитная буря планетарного масштаба началась на Земле

На Земле происходит магнитная буря уровня G4.7 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Земле началась магнитная буря планетарного масштаба. Ее интенсивность достигла уровня G4.66 — это близко к максимально возможному уровню G5. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

«Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, регистрируется в данный момент», — говорится в telegram-канале лаборатории. По словам экспертов, геомагнитные колебания вызваны прибытием к Земле одного из трех плазменных облаков. Прогнозируемая слабая магнитная буря оказалась сильнее, чем ожидалось. Плотность и температура плазмы вокруг планеты в десятки раз выше нормы, а индукция магнитного поля достигла исторического максимума.

Магнитная буря стала следствием взрыва на Солнце 9 ноября, мощность которого достигла высшего уровня X1.79. Ученые предупреждали, что выброс плазмы может оказать влияние на Землю и привести к нарушениям магнитосферы и возникновению магнитной бури.

По словам экспертов, текущая магнитная буря не последняя в этом месяце. Согласно долгосрочному прогнозу, с 13 ноября ситуация начнет ослабевать, но возможны небольшие геомагнитные возмущения в течение суток. С 14 по 23 ноября прогнозируется преимущественно спокойная магнитосфера.