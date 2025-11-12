Накроет ли Землю 13 ноября 2025: какой силы будет магнитная буря
Прогноз от ученых на 13 ноября 2025
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии 13 ноября 2025 года прогнозируется возникновение геомагнитного возмущения значительной силы. С вечера 11 ноября зафиксировано повышение уровня активности магнитосферы до «красного» уровня. Метеозависимым рекомендуется проявлять бдительность и придерживаться профилактических мер. Подробнее о прогнозе — в материале URA.RU.
Солнечная активность 12 ноября
В течение последних 24 часов наблюдался значительный рост активности Солнца. Специалисты Лаборатории солнечной активности Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) зафиксировали интенсивные вспышки и ряд выбросов корональной массы. Согласно актуальным данным, скорость последнего зафиксированного выброса плазмы в районе Солнца достигает примерно 200 километров в секунду, что превышает скорость предыдущего выброса в 1,5–2 раза.
Уровень солнечной активности продолжает оставаться высоким и составляет 8,7 баллов из 10. В течение последних суток были зафиксированы многочисленные интенсивные вспышки класса С, а также значительные выбросы корональной массы.
Вероятность магнитной бури 13 ноября
Согласно проведенным расчетам вероятностей и оперативным прогнозам, вероятность возникновения мощного геомагнитного шторма 13 ноября составляет около 90%. Существует лишь 10%-я вероятность того, что уровень геомагнитных возмущений не превысит «оранжевый» уровень. В четверг спокойная геомагнитная обстановка исключена.
В ближайшие дни стоит ждать сильного геомагнитного шторма
В ночь на 13 ноября и в течение последующих суток ожидается магнитная буря, которая, вероятно, достигнет сильного уровня (G4). Метеозависимые люди могут ощутить ее воздействие.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Специалисты делают прогноз о том, что магнитная буря, наблюдаемая в настоящее время, не станет единственной в текущем месяце. Долгосрочный прогноз свидетельствует о следующем:
- С 14 по 23 ноября ожидаются преимущественно спокойные периоды с незначительным возбуждением магнитосферы.
- С 24 по 27 ноября прогнозируется второй значительный всплеск геомагнитной активности в месяце — возможно возникновение слабой магнитной бури.
- В конце ноября — начале декабря ожидается постепенное снижение геомагнитной активности и стабилизация обстановки.
Необходимо иметь в виду, что прогноз на длительный период времени может быть неточным. В связи с этим людям, чувствительным к изменениям погоды, рекомендуется заблаговременно уточнять вероятность возникновения шторма в ближайшие дни.
Какие симптомы у человека при магнитных бурях
Геомагнитные возмущения, особенно в период средней и высокой интенсивности, становятся серьезным испытанием для людей с метеочувствительностью. В группе риска традиционно находятся пожилые граждане и пациенты с хроническими патологиями сердечно-сосудистой системы, однако в последнее время негативные признаки все чаще фиксируются и у молодого поколения без выраженных проблем со здоровьем.
Реакции могут быть такими
- Цефалгический синдром: от давящих болей в области висков до приступов полноценной мигрени с фотофобией.
- Вегетативная дисрегуляция: проявляется в лабильности артериального давления, которое может резко повышаться или достигать аномально низких значений.
- Кардиологические проявления: ощущение учащенного сердцебиения (тахикардия) или возникновение аритмичных, неравномерных сердечных сокращений.
- Астенический статус: преобладают жалобы на общий упадок сил, немотивированную усталость, истощение когнитивных ресурсов и трудности с фокусировкой внимания.
- Психоэмоциональные нарушения: характеризуются расстройствами сна (бессонница или повышенная сонливость), нервозностью, вспыльчивостью и чувством беспричинной тревоги.
- Обострение соматических патологий: наблюдается рецидив затихших болей при артритах, артрозах и других заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Как помочь себе во время магнитных бурь
В период магнитных бурь важно не прибегать поспешно к медикаментозным средствам, а способствовать адаптации организма и минимизировать нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы. Однако при ухудшении состояния здоровья специалист может прописать необходимые лекарственные препараты. Как правило, в таких случаях используются следующие средства:
1. Перезагрузка рациона
Забудьте о диетах. Ваша цель — насытить клетки «антистрессовым» топливом. Ваши новые лучшие друзья:
- Магний и калий — природные релаксанты. Превратите свою тарелку в источник спокойствия: запеченный картофель в мундире, зеленая гречка, порция шпината или горсть миндаля станут вашей щитовой защитой.
- Витамины группы B — питание для нервов. Ваш мозг скажет «спасибо» за ломтик цельнозернового хлеба, порцию стейка из лосося или вареное яйцо.
- Объявите мораторий на кофе, соленые снеки, копчености и тяжелая жареная пища. Алкоголь — ваш абсолютный оппонент в эти дни.
2. Физическая активность
- Отложите до лучших времен: марафонские забеги, высокоинтенсивные интервальные тренировки и силовые рекорды.
- Впустите в свою жизнь: Плавную хореографию для тела — неспешную прогулку в лесу, медитативное плавание, где вы чувствуете каждое движение, или мягкую практику пилатеса. Растяжка у окна — тоже отличная идея.
3. Экология психики
Ваше психологическое состояние — ключевой фактор. Магнитная буря усиливает стресс, а стресс — усиливает воздействие бури. Разорвите этот круг.
- Инструменты экстренной самопомощи: освойте «дыхание животом» — это как «перезагрузка» для нервной системы за 2-3 минуты. Короткая 5-минутная медитация-остановка творит чудеса.
- Вечерний ритуал: за 1,5–2 часа до сна создайте цифровой вакуум. Отложите гаджеты и дарите себе время для «ручного» творчества: скетчи, вязание, чтение бумажной книги. Это сигнал мозгу: «опасность миновала, можно отдыхать».
4. Повседневные лайфхаки
- Гидратация: питье чистой воды — это не просто «надо». Это способ поддерживать текучесть вашей внутренней «реки» (крови) и стабилизировать давление.
- Кислородный лимит: регулярно открывайте окно. Свежий воздух — это бесплатный и самый эффективный энергетик.
- Правило микропауз: планируйте день без авралов. Каждые 45-50 минут находите 5 минут, чтобы просто подойти к окну, потянуться и сделать несколько глубоких вдохов.
- Тактика разумного избегания: если есть возможность, отложите поход в торговый центр и длительные поездки в метро. Ваш организм оценит бережное отношение.
Важно: если вы живете с хроническим заболеванием (особенно сердца или сосудов), убедитесь, что ваши прописанные препараты всегда под рукой. Никакие советы не заменят план лечения, составленный вашим врачом. При резком ухудшении самочувствия — немедленно обращайтесь за профессиональной помощью.
