Накроет ли Землю 13 ноября 2025: какой силы будет магнитная буря

Прогноз от ученых на 13 ноября 2025 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии 13 ноября 2025 года прогнозируется возникновение геомагнитного возмущения значительной силы. С вечера 11 ноября зафиксировано повышение уровня активности магнитосферы до «красного» уровня. Метеозависимым рекомендуется проявлять бдительность и придерживаться профилактических мер. Подробнее о прогнозе — в материале URA.RU.

Солнечная активность 12 ноября

В течение последних 24 часов наблюдался значительный рост активности Солнца. Специалисты Лаборатории солнечной активности Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) зафиксировали интенсивные вспышки и ряд выбросов корональной массы. Согласно актуальным данным, скорость последнего зафиксированного выброса плазмы в районе Солнца достигает примерно 200 километров в секунду, что превышает скорость предыдущего выброса в 1,5–2 раза.

Уровень солнечной активности продолжает оставаться высоким и составляет 8,7 баллов из 10. В течение последних суток были зафиксированы многочисленные интенсивные вспышки класса С, а также значительные выбросы корональной массы.

Продолжение после рекламы

Вероятность магнитной бури 13 ноября

Согласно проведенным расчетам вероятностей и оперативным прогнозам, вероятность возникновения мощного геомагнитного шторма 13 ноября составляет около 90%. Существует лишь 10%-я вероятность того, что уровень геомагнитных возмущений не превысит «оранжевый» уровень. В четверг спокойная геомагнитная обстановка исключена.

В ближайшие дни стоит ждать сильного геомагнитного шторма Фото: Лаборатория солнечной активности

В ночь на 13 ноября и в течение последующих суток ожидается магнитная буря, которая, вероятно, достигнет сильного уровня (G4). Метеозависимые люди могут ощутить ее воздействие.

Прогноз магнитных бурь на месяц

Специалисты делают прогноз о том, что магнитная буря, наблюдаемая в настоящее время, не станет единственной в текущем месяце. Долгосрочный прогноз свидетельствует о следующем:

С 14 по 23 ноября ожидаются преимущественно спокойные периоды с незначительным возбуждением магнитосферы.

ожидаются преимущественно спокойные периоды с незначительным возбуждением магнитосферы. С 24 по 27 ноября прогнозируется второй значительный всплеск геомагнитной активности в месяце — возможно возникновение слабой магнитной бури.

прогнозируется второй значительный всплеск геомагнитной активности в месяце — возможно возникновение слабой магнитной бури. В конце ноября — начале декабря ожидается постепенное снижение геомагнитной активности и стабилизация обстановки.

Прогноз магнитных бурь на месяц Фото: Лаборатория солнечной активности

Необходимо иметь в виду, что прогноз на длительный период времени может быть неточным. В связи с этим людям, чувствительным к изменениям погоды, рекомендуется заблаговременно уточнять вероятность возникновения шторма в ближайшие дни.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Геомагнитные возмущения, особенно в период средней и высокой интенсивности, становятся серьезным испытанием для людей с метеочувствительностью. В группе риска традиционно находятся пожилые граждане и пациенты с хроническими патологиями сердечно-сосудистой системы, однако в последнее время негативные признаки все чаще фиксируются и у молодого поколения без выраженных проблем со здоровьем.

Реакции могут быть такими

Цефалгический синдром : от давящих болей в области висков до приступов полноценной мигрени с фотофобией.

: от давящих болей в области висков до приступов полноценной мигрени с фотофобией. Вегетативная дисрегуляция : проявляется в лабильности артериального давления, которое может резко повышаться или достигать аномально низких значений.

: проявляется в лабильности артериального давления, которое может резко повышаться или достигать аномально низких значений. Кардиологические проявления : ощущение учащенного сердцебиения (тахикардия) или возникновение аритмичных, неравномерных сердечных сокращений.

: ощущение учащенного сердцебиения (тахикардия) или возникновение аритмичных, неравномерных сердечных сокращений. Астенический статус : преобладают жалобы на общий упадок сил, немотивированную усталость, истощение когнитивных ресурсов и трудности с фокусировкой внимания.

: преобладают жалобы на общий упадок сил, немотивированную усталость, истощение когнитивных ресурсов и трудности с фокусировкой внимания. Психоэмоциональные нарушения: характеризуются расстройствами сна (бессонница или повышенная сонливость), нервозностью, вспыльчивостью и чувством беспричинной тревоги.

характеризуются расстройствами сна (бессонница или повышенная сонливость), нервозностью, вспыльчивостью и чувством беспричинной тревоги. Обострение соматических патологий: наблюдается рецидив затихших болей при артритах, артрозах и других заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Продолжение после рекламы

Как помочь себе во время магнитных бурь

В период магнитных бурь важно не прибегать поспешно к медикаментозным средствам, а способствовать адаптации организма и минимизировать нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы. Однако при ухудшении состояния здоровья специалист может прописать необходимые лекарственные препараты. Как правило, в таких случаях используются следующие средства:

1. Перезагрузка рациона

Забудьте о диетах. Ваша цель — насытить клетки «антистрессовым» топливом. Ваши новые лучшие друзья:

Магний и калий — природные релаксанты. Превратите свою тарелку в источник спокойствия: запеченный картофель в мундире, зеленая гречка, порция шпината или горсть миндаля станут вашей щитовой защитой.

— природные релаксанты. Превратите свою тарелку в источник спокойствия: запеченный картофель в мундире, зеленая гречка, порция шпината или горсть миндаля станут вашей щитовой защитой. Витамины группы B — питание для нервов. Ваш мозг скажет «спасибо» за ломтик цельнозернового хлеба, порцию стейка из лосося или вареное яйцо.

— питание для нервов. Ваш мозг скажет «спасибо» за ломтик цельнозернового хлеба, порцию стейка из лосося или вареное яйцо. Объявите мораторий на кофе, соленые снеки, копчености и тяжелая жареная пища. Алкоголь — ваш абсолютный оппонент в эти дни.

2. Физическая активность

Отложите до лучших времен: марафонские забеги, высокоинтенсивные интервальные тренировки и силовые рекорды.

Впустите в свою жизнь: Плавную хореографию для тела — неспешную прогулку в лесу, медитативное плавание, где вы чувствуете каждое движение, или мягкую практику пилатеса. Растяжка у окна — тоже отличная идея.

3. Экология психики

Ваше психологическое состояние — ключевой фактор. Магнитная буря усиливает стресс, а стресс — усиливает воздействие бури. Разорвите этот круг.

Инструменты экстренной самопомощи : освойте «дыхание животом» — это как «перезагрузка» для нервной системы за 2-3 минуты. Короткая 5-минутная медитация-остановка творит чудеса.

: освойте «дыхание животом» — это как «перезагрузка» для нервной системы за 2-3 минуты. Короткая 5-минутная медитация-остановка творит чудеса. Вечерний ритуал: за 1,5–2 часа до сна создайте цифровой вакуум. Отложите гаджеты и дарите себе время для «ручного» творчества: скетчи, вязание, чтение бумажной книги. Это сигнал мозгу: «опасность миновала, можно отдыхать».

4. Повседневные лайфхаки

Гидратация: питье чистой воды — это не просто «надо». Это способ поддерживать текучесть вашей внутренней «реки» (крови) и стабилизировать давление.

питье чистой воды — это не просто «надо». Это способ поддерживать текучесть вашей внутренней «реки» (крови) и стабилизировать давление. Кислородный лимит: регулярно открывайте окно. Свежий воздух — это бесплатный и самый эффективный энергетик.

Правило микропауз : планируйте день без авралов. Каждые 45-50 минут находите 5 минут, чтобы просто подойти к окну, потянуться и сделать несколько глубоких вдохов.

: планируйте день без авралов. Каждые 45-50 минут находите 5 минут, чтобы просто подойти к окну, потянуться и сделать несколько глубоких вдохов. Тактика разумного избегания: если есть возможность, отложите поход в торговый центр и длительные поездки в метро. Ваш организм оценит бережное отношение.