Новый заказ избавит Уралвагонзавод от необходимости четырехдневной недели

На предприятии заявили, что по-прежнему нуждаются в кадрах и делают все, чтобы сохранить людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Уралвагонзаводе могут не ввести четырехдневную рабочую неделю, новость о которой вызвала большой резонанс. Завод получил большой заказ, а это значит, что начнется активное производство и будут нужны рабочие руки. Подробности URA.RU раскрыли на самом УВЗ.

Четырехдневная неделя

Людей не будут сокращать, им предложат другую работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«У нас никто не вводит четырехдневку, обсуждалась лишь возможность перехода на такой график с 15 декабря. Трудовой кодекс требует ознакомления сотрудника об изменении условий труда за два месяца. И на УВЗ всего лишь предупреждали, что такое возможно, поскольку снизился спрос на гражданскую продукцию», — объяснил представитель завода.

Он добавил, что вероятнее всего этот переход не состоится: завод получил заказ на производство железнодорожной продукции. А это значит, что будет много работы и понадобится много рабочих рук.

Отмена надбавок

Новый заказ на ЖД-продукцию может внести коррективы в планы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Объяснили на предприятии и информацию про уменьшение оплаты труда. Поскольку в прошлом году и в первом полугодии 2025-го завод имел невероятную загрузку по производству гражданской продукции, на предприятии был введен стимулирующий коэффициент. «Людям пришлось работать больше и интенсивней, соответственно, была введена надбавка. Но рынок впал в стагнацию, и пока большого спроса на гражданскую продукцию нет. Соответственно, нет и прежней прибыли. И логично, что завод стимулирующий коэффициент отменил. Но это не уменьшение зарплаты», — подчеркнул собеседник.

Сокращение людей

То, что в СМИ назвали сокращением, на самом заводе называют оптимизацией административно-управленческих расходов. Представители УВЗ объяснили, почему такой термин уместней.

«Оптимизация не подразумевает стопроцентного увольнения людей. Сотрудникам будет предложено перейти на другую работу — в том числе с переобучением за счет предприятия. УВЗ по-прежнему нуждается в людях, и прежде чем с кем-то проститься, ему будет предложен другой вариант. Если человек не согласится, то получит все причитающие ему выплаты. Мы понимаем, что режим ожидания заказов закончится, и не хотим терять высококвалифицированные кадры. Людей могут перекинуть на другую работу, в которой есть потребность. Оптимизация — не сокращение», — отметил представитель УВЗ.