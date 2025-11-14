Грузовик будет укомплектован посылками для бойцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяки передадут участникам спецоперации, которые находятся на Донецко-Покровском направлении, КамАЗ. Грузовик будет отправлен на передовую с необходимым бойцам грузом — сейчас волонтеры принимают заявки от желающих передать военнослужащим посылки. Об этом сообщается в группе волонтерского сообщества «Вежливые люди».

«Передаем на фронт (Донецкое-Покровское направление) КамАЗ. Принимаем груз для военной части по маршруту следования. Груз необходимо привезти на ул. Макаренко, 30 Б до 17 ноября», — написано в сообществе «Вежливые люди. Сегодня волонтеры отправили на передовую очередную партию груза. Помощь получат бойцы, которые находятся сразу не нескольких направлениях. Военнослужащим отправлены мотоциклы, колеса, генераторы, буры. Также пермяки помогут одному из госпиталей.

Сообщество «Вежливые люди» не раз помогало военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции, техникой. Ранее пермяки передали бойцам внедорожник «Нива» и помогли разведчикам приобрести спортивный байк.

