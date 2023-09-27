27 сентября 2023

Боец с позывным «Халк» везет из Пермского края в зону СВО внедорожник. Фото

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ОНФ, отправка автомобилей на СВО. Челябинск, рыжий денис
Машина отправилась в зону СВО своим ходом (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из Пермского края в зону проведения спецоперации отправился автомобиль «Нива». Транспорт удалось отправить благодаря волонтерам сообщества «Вежливые люди», говорится в группе сообщества в соцсети «ВКонтакте». Внедорожник стал 42-м по счету автомобилем, который волонтерам удалось передать в зону СВО. Автомобиль на передовую доставит боец с позывным «Халк».

«Отправился 42-й по счету автомобиль на Запорожский фронт в населенный пункт Вербовое, Сладкая Балка! Автомобиль пошел своим ходом под управлением бойца с позывным „Халк“ в 55-й полк! Спасибо, всем, кто активно участвует в помощи нашим защитникам!», — говорится в сообществе «Вежливые люди».

Ранее «Ниву» от земляков получил участник спецоперации Ильвир Шайбаков. Автомобиль военнослужащему передали во время его отпуска на родине. Машину предоставили и военкору Владимиру Разину. Автотранспорт для работы на передовой Разин получил благодаря фонду «Добровольцы Донбасса». Также помощь военнослужащим оказал осинский депутат, актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян. Он передал в зону проведения спецоперации внедорожник УАЗ — «буханка».

«Нива» стала 42-м по счету автомобилем, который отправили на передовую «Вежливые люди»
«Нива» стала 42-м по счету автомобилем, который отправили на передовую «Вежливые люди»
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Из Пермского края в зону проведения спецоперации отправился автомобиль «Нива». Транспорт удалось отправить благодаря волонтерам сообщества «Вежливые люди», говорится в группе сообщества в соцсети «ВКонтакте». Внедорожник стал 42-м по счету автомобилем, который волонтерам удалось передать в зону СВО. Автомобиль на передовую доставит боец с позывным «Халк». «Отправился 42-й по счету автомобиль на Запорожский фронт в населенный пункт Вербовое, Сладкая Балка! Автомобиль пошел своим ходом под управлением бойца с позывным „Халк“ в 55-й полк! Спасибо, всем, кто активно участвует в помощи нашим защитникам!», — говорится в сообществе «Вежливые люди». Ранее «Ниву» от земляков получил участник спецоперации Ильвир Шайбаков. Автомобиль военнослужащему передали во время его отпуска на родине. Машину предоставили и военкору Владимиру Разину. Автотранспорт для работы на передовой Разин получил благодаря фонду «Добровольцы Донбасса». Также помощь военнослужащим оказал осинский депутат, актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян. Он передал в зону проведения спецоперации внедорожник УАЗ — «буханка».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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