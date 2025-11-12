Украинские СМИ назвали имена всех обвиняемых в коррупционном скандале с участием «кошелька Зеленского»

На Украине рассказали, кто стал фигурантом крупного коррупционного скандала Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Украине обнародовали имена всех обвиняемых в масштабном коррупционном скандале в сфере энергетики. Среди них — бывший вице-премьер и высокопоставленные сотрудники отраслевых компаний.

«Имена всех семерых обвиняемых на Украине по делу о коррупции в энергетике появились в местных СМИ», — сообщил ТАСС. Обвинения были предъявлены: предпринимателям Тимуру Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку , исполнительному директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову, бизнесмену Александру Цукерману, предпринимателю Игорю Фурсенко. В этот список вошли также Леся Устименко и Людмила Зорина, которые работали в бэк-офисе, занимавшемся операциями по отмыванию средств. Кроме того, во вторник вечером обвинение было предъявлено и бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову.

Миронюк, Басов, Фурсенко, Устименко и Зорина задержаны. Миндич и Цукерман сумели покинуть страну. Ожидается, что расследование коррупционного скандала будет продолжаться, и в рамках дела могут появиться новые фигуранты.

Кроме того страну покинул и член Нацкомиссии Украины по тарифам Сергей Пушкарь. По данным 360.ru, что с 2022 по 2025 годы он занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению «Энергоатома».

В рамках расследования дела о коррупции в энергетической сфере Украины детективы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАБУ) конфисковали свыше четырех миллионов долларов. Как сообщил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов, обысков уже прошло много, часть из них все еще продолжаются.