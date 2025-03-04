Чем известен стадион «Трудовые резервы», против застройки которого выступают пермяки

Инициативная группа пермяков продолжает отстаивать спорткомплекс «Трудовые резервы». На очередной митинг против застройки территории стадиона многоэтажками они вышли 3 марта. Горожан тревожит, что инфраструктура микрорайона не выдержит дополнительной нагрузки, а местным жителям будет негде заниматься спортом. URA.RU рассказывает, как в городе появился стадион, чем он запомнился пермякам и что планируют сделать на участке сейчас.
Строительство «Трудовых резервов»
Спорткомплекс возводили для пермского отделения Всесоюзного добровольного спортивного общества «Трудовые резервы». Ранее организация арендовала площадки других клубов для проведения соревнований. В 1965 году для строительства объекта предоставили участок в Мотовилихинском районе. К 1967 году необходимо было определить проект и начать работы, но к ним приступили только в мае 1968 года. Строительство первой очереди растянулось на 2,5 года вместо одного.
Дворец спорта возвели за 306 тысяч рублей по типовому проекту. Интенсивные темпы строительства в 60-е годы неизбежно влияли на качество. В акте о приемке двухэтажного здания спорткорпуса «Трудовых резервов» содержались указания на множество недочетов, начиная от косметических дефектов и заканчивая отсутствием полов в раздевалках.
Дворец спорта «Трудовые резервы» вместимостью 120 человек открылся 4 декабря 1970 года. Тогда в нем состоялись первые соревнования. На открытие приехали спортсмены из Свердловска, Ижевска, Кирова, Москвы, Казани, Тулы. Они приняли участие в матчевых встречах по волейболу, боксу и классической борьбе на приз Дома спорта. В первые дни после открытия состоялись соревнования по боксу, борьбе и художественной гимнастике. Позднее Дом спорта принимал республиканские и всесоюзные соревнования.
Однако на тот момент сам стадион еще не построили. Из-за проблем с финансированием основное здание по улице Патриса Лумумбы, 2 ввели в эксплуатацию спустя семь лет с начала работ и десять лет после решения о строительстве — в октябре 1975 года. Свой нынешний облик «Трудовые резервы» получили к 1995 году, когда возвели новые объекты и модернизировали существующие.
Знаменитый воспитанник — боксер Василий Соломин
Воспитанником ВДСО «Трудовые резервы» был боксер Василий Соломин — чемпион Европы среди юниоров 1972 года, четырежды чемпион СССР, бронзовый призер Олимпийских игр в Монреале 1976 года, первый советский чемпион мира по боксу, обладатель кубка Радьяра Рассела, заслуженный мастер спорта СССР. Из 194 боев он одержал 186 побед.
Соломин пришел в секцию бокса к Юрию Подшивалову в 1969 году. С момента открытия «Трудовых резервов» и до победы в Чемпионате мира по боксу среди любителей 1974 года в Гаване (Куба) он занимался именно здесь.
Что будет со стадионом
В 2023 году стадион «Трудовые резервы» перешел к пермским предпринимателям, владельцам компании Nova & Proformica Артему и Максиму Блиновым. Новые владельцы заявили, что планируют сохранить назначение территории и реконструировать стадион. Рядом с ним хотят построить 17 секций жилья: три объекта до 32 этажей, остальные — от семи до десяти этажей.
Девелопер будет застраивать участок возле «Трудовых резервов» и прилегающие земли микрорайона Городские горки в рамках комплексного развития территории совместно с девелопером Nova. По соглашению о КРТ девелопер обязан построить детский сад и транспортную инфраструктуру. Для этого также снесут бывший кинотеатр «Искра», расположенный неподалеку от стадиона.
На территории «Трудовых резервов» планируется обновить стадион и возвести новый дом спорта. Зимой здесь продолжат заливать каток. Краевое минспорта провело опрос на портале «Управляем вместе» о летнем наполнении стадиона. 82% опрошенных высказалось за многофункциональный стадион с площадками для занятий массовым спортом: мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный и большой теннис, воркаут и прочее. Кроме этого сделают спортивные площадки общего функционального назначения и беговую дорожку длиной 1 000 метров. Предполагается, что в спорткомплексе смогут тренироваться спортивные федерации.
Протест местных жителей
Против застройки территории стадиона «Трудовые резервы» выступили жители микрорайона Городские горки. К ним присоединились представители местного отделения КПРФ. Горожане переживают, что им будет негде заниматься спортом, так как стадион является единственным крупным спортобъектом в микрорайоне. Их также тревожит, что инфраструктура не выдержит дополнительной нагрузки и в их домах начнутся перебои с отоплением и горячей водой.
Первый митинг против застройки спорткомплекса состоялся 17 ноября 2024 года. Активисты пытались привлечь внимание общественности и краевых властей к проблеме застройки спортобъектов. В протестной акции приняли участие более 200 человек. Участники составили обращение к властям с требованием не допустить застройку, подписи под ним поставили более сотни человек. Однако ситуация после этого не изменилась. На очередной митинг местные жители вышли 2 марта 2025 года.
Для сохранения спорткомплекса его даже пыталась включить в реестр объектов культурного наследия. Однако региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия по итогам исследования по установлению историко-культурной ценности объекта признала это нецелесообразным.
Реакция властей и следкома
Передачей стадиона «Трудовые резервы» частным лицам заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку и предоставить доклад о результатах. В следкоме добавили, что прежние владельцы стадиона довели объект до плачевного состояния.
В пресс-службе губернатора Пермского края отмечали, что стадион «Трудовые резервы» не отвечает современным требованиям и используется всего на 30%. В рамках реновации на участке создадут полноценное спортивное ядро территории круглогодичного использования. При этом увеличится площадь для занятий спортом.
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